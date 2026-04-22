Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese neemt de geruchten over de Formule 1-toekomst van Max Verstappen onder de loep. Sinds het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase, na 2027, naar McLaren, doen geruchten over de verdere F1-carrière van de wereldkampioen weer de ronde. Mocht hij echter besluiten om naar een ander team te verkassen, dan denkt Patrese dat hij overal terecht kan: ‘Zelfs Ferrari zou een plekje voor hem vinden’.

Na het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull ligt ook de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 weer onder een vergrootglas. De vaste race-engineer van de Nederlander stapt pas na 2027 over naar McLaren, maar nu al vindt er veel speculatie plaats over wat dit betekent voor de verdere Formule 1-carrière van Verstappen bij Red Bull.

Oud-Formule 1-coureur Riccardo Patrese – die tussen 1977 en 1993 onder meer voor Williams reed – denkt dat als Verstappen nog van team wil wisselen, renstallen voor hem in de rij zullen staan. “Er doen veel geruchten de ronde, maar als Max wil een transfer wil maken, kan hij dat heel gemakkelijk doen”, vertelt Patrese tegenover een gokplatform. “Iedereen zou graag iemand zoals hem in zijn team hebben. Als hij naar McLaren zou willen, zou waarschijnlijk een van de huidige twee coureurs, misschien Oscar Piastri, moeten vertrekken.”

Mercedes en Ferrari

Patrese wijst ook meteen naar Mercedes. Teambaas Toto Wolff startte vorig seizoen nog een charmeoffensief richting de viervoudig wereldkampioen. “Als hij naar Mercedes zou willen, zou het waarschijnlijk George Russell zijn die zijn zitje zou moeten opgeven, gezien het feit dat Kimi Antonelli er zeer sterk voor staat in het wereldkampioenschap.”

Ook Ferrari zou plaatsmaken voor Verstappen, denkt Patrese. “Zelfs als hij naar Ferrari zou willen gaan, zouden ze waarschijnlijk wel een plekje voor hem vinden. Op dit moment gaat het goed in Maranello. Ze zijn gelukkiger omdat de auto nieuw is en ze hopen die verder te ontwikkelen zodat hij competitief wordt en kan winnen.” Wat Verstappen ook besluit, volgens Patrese is hij ‘het eerste puzzelstukje’: “Hij neemt het eerste besluit, de rest zal zich dan vanzelf aanpassen.”

