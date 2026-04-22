Na zijn meest recente uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife, verschijnt Max Verstappen op woensdag alweer op het Britse circuit Silverstone. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Japan kruipt hij daar weer achter het stuur van de RB22, om tijdens een filmdag van Red Bull kostbare testkilometers te maken.

Drie dagen na zijn avontuur op de Nordschleife verruilt Max Verstappen zijn Mercedes-AMG GT3 voor de RB22. Red Bull houdt op woensdag een filmdag op Silverstone, de tweede en laatste dit seizoen, waar de viervoudig wereldkampioen kostbare testkilometers voor zijn team zal maken.



Filmdag op Silverstone

Het vermoeden is dat de Oostenrijkers, net als concurrent Ferrari, de filmdag ook zullen gebruiken om nieuwe onderdelen en updates voor de GP Miami te testen. Ook biedt de test Red Bull alvast de kans om haar coureur vertrouwd te laten raken met de recent gewijzigde F1-reglementen. Afgelopen maandag kondigde de FIA de nieuwe regelaanpassingen aan. Volgens meerdere bronnen komt alleen Verstappen in actie op Silverstone. Isack Hadjar hoeft hierdoor geen van de toegestane tweehonderd kilometer te rijden.

