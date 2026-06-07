Een optocht, saai, de winnaar is al bekend? Welnee! Het glas is namelijk ook in Monaco halfvol en de geschiedenis leert zelfs dat de polesitter vaker niet wint dan wel. Kansen voor Max Verstappen dus? Jazeker. Dit en meer in de preview op de GP Monaco; op deze zaken moet je letten.

1 Statistieken in voordeel Verstappen

Het zegt niet alles, maar toch: de statistieken in Monaco bewijzen dat de strijd om een zege niet alléén maar beslist wordt in de kwalificatie. Van de 70 races in Monaco won de polesitter 32 keer. Anders gezegd: 38 keer was het iemand anders dan de man op pole. En dan kom je bij nummer 2, in dit geval Max Verstappen. Goede kans? Ja: 70 procent kans op winst als je vanaf de eerste startrij vertrekt. Dat biedt hoop.

De vorm is er bovendien. Verstappens RB22 leek op de hobbels en kerbstones van het prinsdom geen goede kandidaat voor strijden om de plekken bovenin. Maar Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij er op het moment van de waarheid niet tóch stond. Met P2 in de kwalificatie hield hij de schade maximaal beperkt..

2 En toch, dat inhalen…

Lastig, dat wordt inhalen echter hoe dan ook. Monaco is smal, ook met deze nieuwe auto’s is het volgens de coureurs nog altijd moeilijk om elkaar te verschalken. Zeker vooraan, waar de verschillen klein zijn. Verstappen zei het zelf ook al: verdedigen is in het prinsdom een stuk makkelijker dan aanvallen.

3 De start dan maar?

Verstappen weet als geen ander dat de run naar Sainte Devote kort is, maar dat Antonelli de druk van een jagende drievoudig wereldkampioen in zijn spiegels ongetwijfeld gaat voelen. Als de lichten uitgaan, zal Verstappen geen moment twijfelen om de deur wagenwijd open te trappen. Inhalen bij de start, dat kan dus Zeker omdat Antonelli dit seizoen bepaald niet tot de best startende coureurs behoort. Verstappen ook niet altijd, maar toch: er ligt een mogelijkheid.

Let op de Ferrari’s overigens; die gaan er vaak als een speer vandoor en zijn dus misschien wel het gevaar van achteren.

4 De overcut, kan dat?

We hebben het in F1 vaak over de ‘undercut’, eerder dan de ander de pits induiken dus. Maar in Monaco zou volgens kenners in de paddock de ‘overcut’ juist wel eens kunnen werken. Het is dan, ook volgens Verstappen, de vraag hoe snel de banden op temperatuur zijn. Duurt dat langer in de eerst rondjes na een pitstop, dan heeft net iets langer doorrijden dan je concurrent misschien wel een inhaalactie via de strategie tot gevolg.

En verder…

… zal het warm en zonnig zijn tijdens de race

…staan er 72 ronden op het programma

…is een rondje 3337 meter lang

…bedraagt de kans op een safety-car op basis van de laatste zeven edities in Monaco gek genoeg slechts 29 procent

…kost een pitstop inclusief in- en uitrijden van de pitstraat gemiddeld 19,9 seconden

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