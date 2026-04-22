In een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine vertelt Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, over zijn ambitie om Verstappen iets na te laten waar hij ook na zijn carrière in de Formule 1 mee verder kan. “En dan denk ik in eerste instantie aan Verstappen Racing.”

Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Raymond Vermeulen: “Het belangrijkste is dat je altijd je zeggenschap houdt. Dat zeg ik ook altijd tegen Max. Er komt ook voor hem ooit iemand na Raymond Vermeulen en dan geldt hetzelfde: zorg dat je weet wat je tekent, dat je weet wat je doet en met wie je in zee gaat. Want mensen komen vaak dingen halen en weinig brengen. Het blijft altijd opletten geblazen.”

– Wat is de grootste les die jij hebt geleerd?

“Als ik iets niet begrijp, doe ik het niet. En wat we doen tegenwoordig moet echt passen. Max is geen clown, rare dingen doen we niet. Hij doet alleen nog dingen waar hij energie van krijgt. En als je daar hetzelfde inzit met een partij dan werkt dat makkelijker dan met een partij die zijn eigen DNA door wil drukken voor zijn merk.”

– Wat wil je nalaten? Waar liggen jouw ambities nog?

“Ik zit in de laatste fase van mijn carrière en wil voor Max een ecosysteem bouwen dat na Formule 1 sustainable is. Als ik met pensioen ga, moet er iets staan waarmee hij verder kan en wil. En dan denk ik in eerste instantie aan Verstappen Racing. En of dat nou het opleiden is van nieuw talent, GT-racen of het runnen van een eigen team, we hebben dan een platform staan waarmee dat kan.”

