In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid persoonlijk interview met Raymond Vermeulen, waarin hij vertelt over de samenwerking met Max Verstappen en de totstandkoming van een wereldmerk. “Vriendschap en vertrouwen zijn de basis van alles”, zo vertelt de manager van Max Verstappen onder andere.

In het interview deelt Raymond Vermeulen een hilarische anekdote over de vrijdagtraining die Max Verstappen als jongen van 17 jaar in 2014 mocht doen namens Scuderia Toro Rosso in Brazilië ter voorbereiding op zijn debuutseizoen in de Formule 1 in 2015.

Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Lees ook: Raymond Vermeulen: ‘Creatieve ideeën komen doorgaans uit koker Max’

Raymond Vermeulen “We hadden 0,0 budget en om die reden één hotelkamer voor ons drieën genomen in Hotel Transamerica in São Paulo. Met drie éénpersoonsbedden. Voor Max was er een kinderbedje geregeld, een soort stretcher. Hij lag aan ons voeteneind en ging die donderdag natuurlijk op tijd naar bed, terwijl Jos en ik nog even wat gingen drinken. We kwamen wat later terug op de kamer en maakten wellicht een klein beetje teveel kabaal. Max werd wakker en vroeg: ‘Papa, kan het wat rustiger, want ik moet morgen rijden? Hoe Jos reageerde? Een beetje in de trant van: ‘Niet zeuren, komt allemaal goed’. Dat geeft wel aan hoe we het deden, we waren op elkaar aangewezen. We hadden gewoon veel plezier. Nog steeds gelukkig.”

Max Verstappen voor zijn training in 2014 in Saõ Paulo, Brazil (Getty Images)

Lees hier alles over GP Miami

