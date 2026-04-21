Giedo van der Garde begrijpt dat Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull, de (lucratieve) kans grijpt die concurrent McLaren hem biedt. En hij begrijpt ook dat Verstappen zich daar niet al te druk om maakt. “Max is eerder weg dan Lambiase”, zo schrijft Giedo van der Garde in zijn exclusieve column in FORMULE 1 Magazine.

“Vooropgesteld, het is een prachtige kans voor Lambiase. Als je bij een topteam als McLaren kunt doorgroeien naar de rol van teambaas, moet je die mogelijkheid met beide handen aangrijpen. Het is hem van harte gegund. Niet alleen door mij, maar ook door de Verstappens. Lambiase is altijd heel loyaal geweest naar Max en ze hebben samen een wereldtijd gehad met vier titels tot gevolg. Ondanks de wetenschap dat Lambiase gaat overstappen naar een directe concurrent vind ik wel dat hij zijn huidige rol tot op de laatste dag moet kunnen blijven vervullen. Hij is een waardevolle kracht voor het team én voor Max. Als ze bij Red Bull verstandig zijn, houden ze die tandem zo lang mogelijk intact.”

“Dan de hamvraag: wie is er als eerste weg bij Red Bull, Lambiase of Verstappen? Ik zet mijn geld op Max. Het is simpel; Red Bull heeft de boel niet op orde en Max wil gewoon in een auto zitten waarmee hij races en titels kan winnen. Ik denk dat Max na dit seizoen een stap gaat maken.”

