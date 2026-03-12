Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde gaat in zijn column in FORMULE 1 Magazine dieper in op de verhoudingen tussen teamgenoten in de Formule 1. Zelf verstoorde hij wel eens de nachtrust van zijn teamgenoot. En wat heeft Max Verstappen bij Red Bull aan zijn nieuwe wingman Isack Hadjar?

Lees hieronder alvast een deel van de column van Giedo van der Garde uit de seizoengids 2026 van FORMULE 1 Magazine.

“Het is een cliché, maar in de autosport is je teamgenoot je belangrijkste concurrent. En dan is alles geoorloofd om te zorgen dat je ervoor eindigt. Op de baan. En ernaast.

Tijdens mijn F1-seizoen bij Caterham heb ik ‘s nachts wel eens iemand een paar keer op de kamerdeur van mijn teamgenoot Charles Pic laten kloppen om zijn nachtrust te verstoren, in de hoop dat hij de volgende dag wat minder scherp zou zijn in de kwalificatie. Wij waren als coureurs aan elkaar gewaagd, dan zoek je automatisch de grens op.

Andere verhoudingen

Maar de ene teamgenoot is de andere niet. Max Verstappen krijgt dit seizoen te maken met Isack Hadjar. Die verhoudingen liggen natuurlijk een stuk anders. Je hoopt op voorhand dat Hadjar een beetje in de buurt gaat komen van Max en in die zin heeft hij het voordeel van de nieuwe reglementen en motoren. Dat helpt Hadjar zijn eigen weg te vinden en keuzes te maken.

Max werd afgelopen seizoen vaak neergezet als mentor van de nieuwste generatie, van jongens als Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto. Ik vermoed dat hij ook tegenover Isack Hadjar open zal zijn, over zijn set-ups en zaken die hij aan het proberen is. Max is altijd chill en relaxed. Hoewel, overal zit een limiet aan. Want als je teamgenoot echt in de buurt komt, moet je als coureur je benadering veranderen en wat meer spelletjes gaan spelen. Af en toe op een hoteldeur kloppen enzo. Want dichtbij is prima, er voorbij niet…”

