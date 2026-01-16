Red Bull is ervan overtuigd dat zijn Formule 1-motor voor 2026 volledig binnen de reglementen valt, ondanks de recente ophef over de toegestane compressieverhouding. Rivaliserende teams betichtten de Oostenrijkers van het gebruiken van ‘motortrucs’, waardoor de verhoudingen hoger uitvielen en de krachtbron dus meer vermogen leverde. Volgens Ben Hodgkinson, directeur van Red Bull Powertrains, is de commotie zwaar overdreven.

De laatste weken ontstond er ophef nadat enkele motorfabrikanten hun vermoedens uitten dat Mercedes en Red Bull trucs gebruikten om de compressieverhouding te verhogen. Tijdens statische motortests voldeed deze aan de standaardverhouding van 16:1, maar tijdens het rijden zou deze mogelijk hoger uitvallen door speciale onderdelen die uitzetten bij hoge temperaturen. Audi, Ferrari en Honda kaartten dit aan bij de FIA, die het onderwerp op de agenda zette voor een bijeenkomst met technische experts.

Hodgkinson blijft echter volledig kalm onder de controverse. “Ik denk dat er wat nervositeit heerst bij verschillende fabrikanten, omdat sommige teams misschien slimme technische trucjes toepassen”, verklaarde hij tegenover de media in aanloop naar de season launch van Red Bull in Detroit. “Eerlijk gezegd weet ik niet goed hoeveel waarde ik daaraan moet hechten. Ik doe dit al heel lang en het is bijna alleen maar lawaai. Je moet je gewoon op je eigen race concentreren.”

‘Ophef om niets’

De Brit benadrukt dat Red Bull niets onreglementairs doet. “Ik weet wat we doen, en ik heb er vertrouwen in dat wat we doen legaal is”, zei hij met klem. “Natuurlijk hebben we de motor tot het uiterste gedreven, tot aan de limiet van wat de reglementen toestaan. Het zou me verbazen als niet iedereen dat doet. Naar mijn mening is het allemaal veel ophef om niets.” De discussie draait om verschillende interpretaties van de technische regels. Controles van de FIA worden momenteel alleen uitgevoerd bij statische motoren op omgevingstemperatuur, iets waar Red Bull en Mercedes zich op beroepen. Concurrenten vinden echter dat de limiet ook tijdens het rijden moet gelden.

Hodgkinson is bovendien kritisch over de verlaagde compressieverhouding zelf. “Vanuit puur technisch oogpunt is de limiet voor de compressieverhouding te laag”, legde hij uit. “We hebben de technologie om de verbranding snel genoeg te laten verlopen, dus de compressieverhouding is veel te laag.” Volgens de Brit had de limiet hoger gekund. “Met de verbrandingssnelheid die we hebben bereikt, konden we een compressieverhouding van 18:1 realiseren. Dat betekent dat er in elke tiende van een compressieverhouding winst te behalen valt. Wat dat betreft zou elke fabrikant eigenlijk moeten streven naar een verhouding van 15.999, voor zover ze dat durven te meten.”

