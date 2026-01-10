Nog voordat het Formule 1-seizoen van 2026 officieel van start is gegaan, is er al onrust ontstaan over de nieuwe motorreglementen. In aanloop naar de wintertests in Barcelona buigt de FIA zich, samen met technische experts, over een vermeende maas in de wet rond de compressieverhouding van de verbrandingsmotor. Mercedes en Red Bull zouden een manier hebben gevonden om deze verder op te schroeven en zo extra vermogen te genereren.

De kern van de discussie draait om de vastgelegde compressieverhouding van 16:1 voor 2026. Hoewel motoren statisch aan die eis moeten voldoen, wijzen rivaliserende fabrikanten erop dat de verhouding tijdens het rijden mogelijk hoger kan uitvallen. Mercedes en Red Bull werden eerder al verdacht van dergelijke ’trucs’. Ferrari, Audi en Honda zouden bij de FIA hebben aangedrongen op reglementswijzigingen voorafgaand aan de GP van Australië in maart. Vooralsnog houdt de FIA echter vast aan de huidige interpretatie van de regels en grijpt zij niet in.

‘Discussies zijn nog gaande’

Een woordvoerder van de autosportbond benadrukt dat dit proces past binnen een nieuwe reglementencyclus. “Zoals gebruikelijk bij de introductie van nieuwe reglementen, zijn de discussies met betrekking tot de motor en het chassis nog gaande.” Op 22 januari staat een technische bijeenkomst gepland, vlak voor de eerste testdag in Barcelona. Volgens de FIA is die vergadering niet uitzonderlijk en ook niet uitsluitend gericht op de motorcontroverse. De woordvoerder licht toe: “De bijeenkomst die gepland staat voor 22 januari vindt plaats tussen technische experts. Zoals altijd beoordeelt de FIA de situatie om ervoor te zorgen dat de reglementen door alle deelnemers op dezelfde manier worden begrepen en toegepast.”

De compressieverhouding in de motoren van Mercedes en Red Bull zou kunnen toenemen zodra het blok op temperatuur is. Tijdens metingen bedraagt de verhouding ‘gewoon’ 16:1, maar wanneer de motor warmloopt, zouden complexe onderdelen uitzetten en de compressieverhouding verhogen. Dat laat zich vertalen naar meer prestaties en een beter brandstofrendement. Het uitzetten van motoronderdelen als gevolg van hogere temperaturen is een bekend fenomeen, al staat in het reglement niet duidelijk omschreven in hoeverre dit aanvaardbaar is.

