Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Las Vegas. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 22 van 24: Gerard Bos over gekte en Elvis.

Over de Grand Prix van Las Vegas wordt al sinds 2023 wat meewarig gedaan. Meer show dan sport, et cetera. Maar toch: als je in deze knotsgekke stad rondloopt merk je heus de passie van de F1 fans die naar ‘Sin City’ afreizen. Wellicht ben ik een roepende in de woestijn van Nevada, maar ik zeg: altijd leuk hier.

Ja, de valse start in 2023 met de losgeslagen putdeksel was een blamage voor de organisatie in Las Vegas en de F1 in het algemeen, maar de race was vermakelijk. De presentatie van de coureurs was overdreven, dat geef ik toe. Maar in 2024 was de setting in Vegas een stuk beter en opnieuw was het een interessant weekend: Verstappen werd er kampioen. En dan dit jaar: in 2025 zagen we in Vegas voor het eerst een raceweekend met regen. Never a dull moment, zoals Amerikanen zeggen.

Natuurlijk is er die krankzinnige setting in het decor van neonlichten, entertainment en casinogekte. Met vier Elvissen. En met Mickey Mouse die na de Grand Prix de vermaarde fonteinen van het Bellagio Hotel naar grote hoogtes dirigeert.

Maar dit is nu eenmaal Las Vegas, mensen! En de sport trekt bekijks, zo merk je als je hier over straat loopt en de talloze fans in F1-kledij ziet. Deze stad en F1 passen steeds beter bij elkaar. Wen er maar aan.

Show? Ja. Sport? Dat ook. ‘Viva Las Vegas’, om maar even Elvis te quoten.

