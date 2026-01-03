Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in São Paulo. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 21 van 24: Frank Woestenburg over een beroving in Brazilië.

De GP in Brazilië is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor een racepurist als ondergetekende. Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, is een circuit zoals een circuit moet zijn. Authentiek, uitdagend en met een rijke historie. Toch is het niet altijd een feestje.

São Paulo is een stad vol tegenstellingen. Een rauwe metropool, zoals een collega het treffend omschreef bij zijn eerste kennismaking met de schrijnende tegenstellingen tussen arm en rijk. De metropoolregio São Paulo telt zo’n 25 miljoen inwoners, van wie er ruim twee miljoen in de favela’s of op straat leven. Of beter gezegd: overleven.

Vorig jaar maakte ik – onder begeleiding uiteraard – een reportage in de favela Interlagos, slechts door een muur gescheiden van het F1-circuit. In favela’s zijn zaken als riolering, stromend water en elektriciteit niet voor iedereen vanzelfsprekend. De mensen die ik sprak, probeerden op allerlei manieren een centje bij te verdienen. Ze verkochten poncho’s en flesjes water, wasten auto’s en verhuurden hun huizen of daken, met uitzicht op het circuit.

Bedreigingen

Maar er bestaat ook een donkere keerzijde, zoals bekend. Berovingen zijn aan de orde van de dag. Zeker als het miljardencircus van de Formule 1 op bezoek komt, geldt in en rond de paddock code rood. In alle voorgaande bezoeken aan São Paulo hoorde ik geregeld verhalen van en over collega’s die waren beroofd, zelf ontsprong ik altijd de dans. Tot dit keer. Een pseudo-taxichauffeur verlangde na mijn ritje van circuit naar hotel 1500 Amerikaanse dollar als vergoeding en probeerde met wat bedreigingen zijn eis kracht bij te zetten.

De financiële schade bleef uiteindelijk beperkt tot wat Braziliaans kleingeld, vooral met dank aan een creditcard die dienst weigerde en een flinke dosis geluk. De bedreigingen waarmee één en ander gepaard ging, zorgden ervoor dat ik in overleg met het hotelpersoneel voor de laatste nacht een ander onderkomen in een andere wijk zocht. Ik kan u verzekeren, mijn fijnste taxiritje was zondagavond naar het vliegveld.

Op naar volgend jaar! Want São Paulo is en blijft een belevenis.

