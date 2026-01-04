Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Qatar. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 23 van 24: André Venema over een zogeheten fly by.

Als journalist krijg je in de Formule 1 soms uitnodigingen waarvan je denkt: interessant. Onlangs landde er eentje uit die categorie in mijn inbox. Qatar Airways, partner van de Formule 1 en naamgever van de Qatarese GP, wilde de nieuwe F1-kleurstelling van een Boeing 777 wereldwijd graag introduceren via een fly by voor de sprintrace op zaterdag en met gasten aan boord.

Aangezien ik vliegtuigen machtige machines vind en de grid best eens van boven wilde zien, meldde ik me aan. Instappen, naar het circuit en terug vliegen en weer naar Losail. Dacht ik. In de uitnodiging stond dat het feestje drie uur zou duren. Wat bleek? We gingen eerst 45 minuten boven Doha cirkelen om vervolgens twee minuten op 125 meter boven het circuit de fly by uit te voeren.

Dat was nog tot daar aan toe geweest, helaas konden we vanuit het vliegtuig (‘allemaal aan de rechterkant gaan zitten voor het beste zicht’, zei de gezagvoerder) de grid niet zien. Ik zag alleen veel en ook gekleurd asfalt, kunstlicht en een volle parkeerplaats. Sky Sports’ verslaggever Craig Slater deed met een cameraman voor miljoenen kijkers live verslag vanuit de 777. “De wifi aan boord is fantastisch”, lachte hij.

Ik moet eerlijk zeggen: de kleurstelling van het toestel is spectaculair. Wat mij betreft de mooiste uit de serie one-offs die Qatar Airways elk jaar lanceert. Met een flesje water en gift (‘wilt u een pyjama mee?’) reed ik terug naar het circuit. Ik hoorde van collega’s dat de fly by er vanaf de grid indrukwekkend uitzag.

