De gifbeker voor Aston Martin lijkt nog altijd niet leeg. Na de dramatische tests in Bahrein, waar Lance Stroll op de slotdag al na zes ronden de handdoek in de ring moest gooien, zou de Britse renstal ook tijdens de openingsrace in Melbourne nog niet raceklaar zijn. Naar verluidt kan de nieuwe Honda-motor met de huidige onderdelen geen volledige raceafstand afleggen. Het scenario dat de auto’s dit weekend na enkele ronden alweer naar binnen worden geroepen, is daarmee geen loze dreiging.

Tijdens de testweken kampte Aston Martin voortdurend met betrouwbaarheidsproblemen. Zodoende maakten coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll opvallend weinig kilometers. De oorzaak? De nieuwe Honda-motor, speciaal ontwikkeld voor de AMR26. Op de slotdag liet de Japanse fabrikant weten dat het motorblok door een gebrek aan nieuwe onderdelen geen longruns kon afwerken, waarna het testprogramma al na zes ronden werd stilgelegd.

In een recente verklaring gaf Honda aan dat de nieuwe aandrijflijn niet goed bestand is tegen de trillingen op het circuit. De batterij – die anno 2026 evenveel vermogen moet leveren als de verbrandingsmotor – presteert daardoor ondermaats. Met aangepaste onderdelen zou dat probleem verholpen moeten worden.

Aston Martin verkort in actie in Australië

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com laten die onderdelen echter op zich wachten. Eerder werd al gespeculeerd dat Aston Martin mogelijk niet zou opdagen in Melbourne door zich te beroepen op overmacht. Nu zou het team overwegen om beide auto’s slechts enkele ronden te laten rijden, om ze daarna uit voorzorg binnen te halen, melden de Italianen. De Formule 1 zou immers gezichtsverlies lijden als het nieuwe reglemententijdperk begint zonder een fabrieksteam op de grid. Bovendien riskeert Aston Martin stevige boetes wegens het schenden van de Concorde-overeenkomst, waarin de commerciële afspraken tussen teams en organisatie zijn vastgelegd. Zodoende is Australië overslaan geen optie.

Alonso en Stroll zouden dus wel degelijk in actie moeten komen in Melbourne, al is het slechts om de minimale vereiste raceafstand af te leggen. Achter de schermen wordt ongetwijfeld met man en macht gewerkt om dit rampscenario te voorkomen. Motorexpert Andy Cowell, mede-architect van het succesvolle hybride-tijdperk bij Mercedes, zou inmiddels naar Japan zijn afgereisd om de problemen het hoofd te bieden.

