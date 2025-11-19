Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya voorziet een glorieuze toekomst voor Aston Martin nu het team zich opmaakt voor 2026. Volgend jaar verschijnt de renstal voor het eerst met een auto die is ontworpen door Adrian Newey aan de start. Montoya denkt dat de combinatie van Newey’s ongeëvenaarde ontwerp­kunsten en de nieuwe technische reglementen een absolute gamechanger kan worden.

Adrian Newey sloot zich eind 2024 aan bij Aston Martin als technisch partner en leidt sindsdien het designteam. De technische structuur werd verder versterkt met de komst van Enrico Cardile van Ferrari, terwijl het team in Silverstone fors investeerde in een uitgebreid, hypermodern hoofdkwartier. Alles staat in het teken van titelsucces onder de nieuwe reglementen van 2026, waarin het speelveld gelijker moet worden getrokken door grote wijzigingen in zowel het chassis- als het motorreglement.

‘Aston Martin wint binnen drie jaar de titel’

Montoya twijfelt geen moment aan het potentieel van de Britse formatie. “Je kunt Fernando Alonso niet afschrijven voor de titel volgend jaar”, benadrukte hij tegenover een gokplatform. Mocht 2026 nog te vroeg blijken, dan ziet hij het jaar erna als zekerheid: “Als Adrian Newey het volgend jaar niet goed doet met de Aston Martin, zal hij het in 2027 wel doen.” De oud-coureur gaat zelfs nog een stap verder: “Aston Martin zal binnen drie jaar een wereldkampioen hebben, dat garandeer ik je.”

De rol van motorpartner Honda is daarbij eveneens cruciaal, benadrukte hij. De Japanse autogigant kiest vanaf 2026 voor een exclusieve samenwerking met Aston Martin. “Honda zal ook niet stilzitten; elke keer dat Honda betrokken is bij de Formule 1, winnen ze.” Toch houdt Montoya een kleine slag om de arm. “Ik ben er niet 100 procent zeker van dat Aston Martin volgend jaar competitief zal zijn, maar als Newey die maas in de wet vindt, winnen ze alles”, besloot hij.

