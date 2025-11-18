Zak Brown richt zijn pijlen op Max Verstappen. In een nieuw interview bestempelt hij de viervoudig wereldkampioen als een vechtersbaas. De Amerikaanse McLaren-CEO zegt ontzag te hebben voor de prestaties van Verstappen, maar ziet tegelijkertijd hoe hij soms nog te ‘arrogant’ kan zijn. Eerder waarschuwde Brown al voor arrogantie bij voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner.

In aanloop naar de laatste triple header van het seizoen en de ontknoping van de huidige titelstrijd tussen Max Verstappen en de beide McLaren-coureurs, gaf Zak Brown een interview met The Telegraph. De McLaren-topman gaf toe dat hij de Nederlander niet kan ‘kleineren’, gezien zijn prestaties in de Formule 1, maar tikte hem tegelijkertijd wel op de vingers. Volgens Brown komt de arrogantie van Verstappen nogal eens naar boven op de baan. In hetzelfde interview beschuldigde hij ook voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner van arrogantie. Brown verklaarde dat het roem en het geld – met name door Drive to Survive – hem naar zijn hoofd stegen.“Lewis zou al achtvoudig wereldkampioen moeten zijn,”

‘Max ging een aantal keer over de schreef’

Zak Brown werd simpelweg gevraagd of hij vond dat Red Bull oneerlijk racete. De 54-jarige CEO wees direct naar Max Verstappen. “Ik wil niet Max kleineren”, antwoordde hij. “Hij is immers een viervoudig wereldkampioen. Maar hij kan wel een vechtersbaas zijn. Dan komt zijn arrogantie naar boven en is hij té agressief op de baan.” Tegelijkertijd benadrukte Brown dat alle grote coureurs een zekere arrogantie hadden. “Als je kijkt naar de grootste kampioenen in de Formule 1, dan zie je dat allemaal een beetje arrogant zijn”, voegde hij eraan toe. “Ze raceten met het mes tussen de tanden.”

Brown voegde eraan toe dat Verstappen soms ‘over de schreef is gegaan’, en verwees daarbij met name naar de titelstrijd van 2021. Hij stelde dat een paar van Max’ inhaalacties op rivaal Lewis Hamilton ‘te agressief’ waren. Niet veel later werd hij specifiek gevraagd naar Hamilton en diens eerste jaar bij Ferrari. Gaat de 40-jarige Brit nog een titel winnen? “Lewis zou al achtvoudig wereldkampioen moeten zijn”, reageerde Brown veelzeggend.

