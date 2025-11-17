Zak Brown denkt dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner het slachtoffer is geworden van zijn eigen populariteit. De Brit veroverde meerdere wereldtitels met Red Bull, maar werd dit jaar ontslagen na een periode van sportief verval. Volgens Brown zijn vooral het geld en de roem – mede door de komst van Drive to Survive – Horner naar het hoofd gestegen. De Amerikaan benadrukt het belang van ego, maar waarschuwt voor arrogantie.

In de nasleep van de GP van Groot-Brittannië nam Red Bull na ruim twintig jaar afscheid van teambaas Christian Horner. Door tegenvallende resultaten en onrust achter de schermen kreeg de gevierde Brit zijn congé. McLaren-CEO Zak Brown, een van de grootste rivalen van Horner, vertelt in een interview met The Telegraph dat hij zijn oud-collega zag veranderen naarmate de Formule 1 aan populariteit won. Vooral de nieuwe faam en financiële impulsen die gepaard gingen met Drive to Survive zouden Horner negatief hebben beïnvloed.

“Ik ken Christian (Horner, red.) al meer dan dertig jaar”, aldus Brown. “We konden het altijd goed met elkaar vinden. De resultaten die hij heeft behaald zijn geweldig, dus petje af. Maar dat neemt niet weg dat hij is veranderd”, vervolgde Brown scherp. “Ik denk dat de roem van Drive to Survive, het geld en de glorie hem naar het hoofd zijn gestegen.” Met de komst van de populaire Netflix-serie trok de Formule 1 wereldwijd nieuwe fans aan. Niet alleen de coureurs, maar ook de teambazen werden ineens publieke figuren.

Ego versus arrogantie

Brown legde uit dat Horner zijn concurrenten steeds vaker en onterecht begon aan te vallen. “Hij heeft bepaalde beschuldigingen richting ons geuit”, lichtte hij toe. “Ik kan me niet voorstellen dat hij ze zelf geloofde. Het was puur bedoeld om ons te dwarsbomen.” Zo suggereerde Red Bull vorig jaar dat McLaren water in de banden zou spuiten om het rubber illegaal te koelen. “Ongeacht de legaliteit, iedereen in de sport weet dat je dat om technische redenen niet zou doen”, benadrukte Brown.

De Amerikaan heeft in het verleden ook al eens hard uitgehaald naar Red Bull. Alle teambazen maken zich zo nu en dan schuldig aan moddergooien, zeker bij de topteams. Toch ziet Brown wezenlijke verschillen tussen hemzelf en Horner. Hij maakt daarbij duidelijk onderscheid tussen ego en arrogantie. “Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook een enorm ego”, besloot hij. “Maar ego is goed. Arrogantie daarentegen is verschrikkelijk. Ego draait voor mij om trots: het beschermt mijn merk en de prestaties van het team. Arrogantie leidt juist tot fouten.”

