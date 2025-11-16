Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat Oscar Piastri zijn biezen moet pakken als hij het kampioenschap dit jaar verliest. De Australiër gold lange tijd als topfavoriet, maar verloor enkele races geleden de leiding in het WK; teamgenoot Lando Norris stevent nu af op zijn eerste wereldtitel. Volgens Steiner maakt Piastri in de toekomst mogelijk meer kans bij een concurrerend team.

Oscar Piastri prijkte dit jaar gedurende vijftien Grands Prix bovenaan in het rijdersklassement. Door een opvallende vormdip in de tweede seizoenshelft raakte hij tijdens de Mexicaanse GP echter de leiding kwijt aan Lando Norris. Laatstgenoemde heeft zijn voorsprong inmiddels uitgebouwd tot 24 WK-punten. Met nog één laatste triple header op de kalender begint de tijd te dringen voor Piastri. Norris verkeert bovendien in topvorm, na opeenvolgende zeges in Mexico-Stad én São Paulo.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat Piastri een toekomst buiten McLaren moet overwegen als hij de titel verliest. “Als hij het kampioenschap niet wint, denk ik dat hij nog steeds een goede kans maakt om in een andere auto te stappen”, aldus Steiner in de The Red Flags-podcast. “Hij is een goede coureur, maar soms is verandering gewoon gezond. Hij is jong genoeg en kan zich makkelijk aanpassen. Dat zou hij moeten doen, en ik denk dat hij dat ook zal doen. Dat is mijn mening.”

Vechten voor de tweede plaats

Gevraagd wat Piastri op de korte termijn zou moeten doen als hij het wereldkampioenschap misloopt, antwoordde Steiner: “Hij moet zich in de winter gewoon herpakken en sterker terugkomen dan voorheen. En als dat niet lukt, denk ik dat hij echt van team moet wisselen. Maar hij zou natuurlijk ook nóg sterker terug kunnen komen. Ik heb hem nog steeds hoog zitten.”

LEES OOK: WK-spanning motiveert Piastri: ‘Dit is waarvoor je racet’

Toch gelooft Steiner dat zelfs de tweede plaats in het kampioenschap geen zekerheidje is voor de Australiër, mede door de opmars van Max Verstappen. Na een verbluffende inhaalrace in Brazilië eindigde de regerend wereldkampioen vóór Piastri op P3. Het verschil tussen beiden bedraagt nog 25 WK-punten. Kan Verstappen hem in het laatste drieluik nog voorbij? “Waarom niet?”, reageerde Steiner. “Hij blijft gewoon presteren. En als je zegt dat Oscar nu mentaal geknakt is, dan zal Max hem absoluut verslaan”, voegde hij eraan toe. “Max is gemotiveerd, zoals we in Brazilië hebben gezien. Hij gaf niet op na een beroerde kwalificatie. Hij stroopte zijn mouwen op, poetste de achterstand weg en eindigde op het podium.”

