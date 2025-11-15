Oscar Piastri voelt dit seizoen de volledige druk van de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1, en daar is hij zich volledig van bewust. Volgens de Australische coureur maakt juist die spanning het racen om de titel zo bijzonder en waardevol.

Oscar Piastri strijdt in zijn derde jaar in de Formule 1 al voor het wereldkampioenschap. Volgens de Australische coureur is de druk die daarbij komt kijken juist een extra motivatie en een bevestiging van waar hij het liefst mee bezig is. “In alles in het leven, als er geen druk is op wat je doet, zijn er meestal één of twee dingen: óf je geeft er niet om, wat geen goed teken is, óf het is niet iets waar je echt voor moet vechten”, zei Piastri. “Als je in deze positie zit, is er druk. Het is zwaar en soms ongemakkelijk, maar ik heb veel liever af en toe een beetje ongemak terwijl ik vecht voor een wereldkampioenschap dan dat ik af en toe een paar punten probeer te pakken.”

De jonge McLaren-coureur kijkt met trots terug op zijn ontwikkeling in de Formule 1. “In mijn korte tijd in de Formule 1 heb ik al veel meegemaakt. Nu ik hier ben en het team hier staat, voelt het veel beter. Dit is waarvoor je racet: vechtend voor kampioenschappen, vooral in de Formule 1. Dat is waar je het voor doet.” Piastri benadrukt dat succes in de Formule 1 nooit vanzelf komt. “Het komt niet makkelijk, en er komt veel druk bij kijken, maar je strijdt voor iets dat het waard is om voor te vechten. Die druk hoort er gewoon bij.”

Titelstrijd blijft spannend

Lando Norris voert het WK momenteel aan met 390 punten, met teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri op 24 punten achterstand. Piastri kende een lastig blok in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië, waarin hij telkens als vijfde eindigde, terwijl Norris in die periode twee keer overtuigend won. Max Verstappen staat 49 punten achter, maar houdt nog steeds zicht op de titel. Met nog drie Grands Prix en een sprintrace te gaan zal Piastri de druk moeten omzetten in snelheid om de kloof te verkleinen.

