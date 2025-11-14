Alpine bevestigde onlangs dat Franco Colapinto volgend seizoen bij het team blijft, maar algemeen directeur Steve Nielsen benadrukt dat de Argentijn niet hun enige optie was. Volgens Nielsen lag er een hele lijst potentiële coureurs op tafel voordat de keuze op Colapinto viel.

Colapinto stapte na zes races in als vervanger van Jack Doohan, die moeizaam aan het seizoen was begonnen. De Argentijn had het in het begin zwaar naast zijn ervaren teamgenoot Pierre Gasly. “Nieuwe coureurs hebben het altijd lastig om zich aan te passen”, vertelde Steve Nielsen aan Sky Sports F1 in Brazilië. “Franco reed vorig jaar al enkele races voor Williams, maar toen hij vanaf Imola Jack verving, moest hij zich eerst aanpassen. Langzaam verbeterde hij zich en kon hij Gasly echt uitdagen, zelfs in een auto die niet zo competitief is als we zouden willen.”

Volgens Nielsen had Alpine een brede lijst van mogelijke coureurs, ook buiten hun eigen talentenpool. “Om eerlijk te zijn, hebben we iedereen overwogen, en veel andere coureurs zijn inmiddels elders terechtgekomen. Langzaam zijn we tot de keuze voor Franco gekomen, en daar zijn we heel blij mee. Maar iedereen die op enig moment een optie was, hebben we serieus bekeken.”

Hoewel Colapinto’s sponsor Mercado Libre bij meerdere races op de auto te zien was, benadrukte Nielsen dat dit geen rol speelde bij de beslissing. “Je kunt de financiële kant natuurlijk niet negeren, dat speelt altijd mee. Maar uiteindelijk hebben we voor Franco gekozen vanwege zijn talent, en dat hij ook financieel iets bijdraagt, is een mooie bijkomstigheid.” Alpine gelooft dat Colapinto, met zijn snelheid, veerkracht en groeiend zelfvertrouwen, de juiste teamgenoot is voor Gasly, terwijl het team zich voorbereidt op een sterke terugkeer in 2026.

