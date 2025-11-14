Aston Martin telt af naar de eerste meters met de 2026-auto, en niemand voelt de druk zo sterk als Adrian Newey. De topontwerper werkt sinds enkele maanden in Silverstone en geeft toe dat de overgang naar de nieuwe reglementen hem volledig opslokt.

In een video van Aston Martin op YouTube vertelt Newey dat hij de afgelopen maanden nauwelijks iets om zich heen ziet. “Mijn vrouw klaagt dat ik in een soort design trance zit”, zegt de topontwerper lachend. “En ik begrijp wat ze bedoelt: ik merk bijna niets van wat er om me heen gebeurt en ben waarschijnlijk niet zo sociaal. De beperkte tijd en energie die ik heb, gaat volledig naar de deadlines die we moeten halen.”

Die intensiteit komt voort uit iets dat Newey zijn hele carrière drijft: de angst om te falen. “Een deel van mijn motivatie is die angst”, legt hij uit. “Ik probeer die op een constructieve manier te gebruiken. Het is het verschil tussen te veel druk, die tot fouten leidt, en goed beheerde druk, die juist zorgt voor focus en tunnelvisie.” Met de eerste shakedown van de 2026-auto voorlopig gepland voor eind januari in Barcelona, is er weinig ruimte voor fouten. Toch durft Newey geen voorspellingen te doen over de resultaten. “De eerlijke waarheid? Ik heb geen idee”, zegt hij. “We zitten in een fase van grote verandering. Het team is enorm gegroeid en moet nu stabiliseren. Iedereen moet op elkaar ingespeeld raken.”

Focus op het team

Newey maakt geen grote beloftes. “Ik heb nooit geloofd in uitspraken als: ‘nu gaan we dit bereiken’ of ‘nu gaan we dat winnen’. De echte voldoening komt van samenwerken en vooruitgang boeken. Als we dat in 2026 voor elkaar krijgen, is dat de eerste grote vink.” Hoewel iedereen naar hem kijkt, zegt Newey dat hij het niet alleen doet. “Uiteindelijk draait alles om het team en hoe we met z’n allen werken.” Aston Martin heeft met Newey een van de grootste namen in de sport binnengehaald. Maar als het aan hem ligt, staat in 2026 niet de ontwerper in de spotlight, maar het collectief dat zijn visie moet omzetten in snelheid.

