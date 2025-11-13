Max Verstappen en Valtteri Bottas hebben hun steun uitgesproken voor de gewaagde overstap van Kalle Rovanperä. De 25-jarige Fin, tweevoudig wereldkampioen in het World Rally Championship (WRC) en bekend als de jongste coureur met zowel een WRC-podium als -zege, verlaat de rallysport voor de Japanse Super Formula. Zo hoopt hij een stap dichter bij zijn ultieme droom te zetten: een carrière in de Formule 1.

Rovanperä maakt de verrassende overstap van de rally naar de single-seaters. Een opvallende keuze, aangezien rallyrijden een compleet andere rijstijl vergt dan het besturen van Formule-auto’s. De Fin, vaak omschreven als ‘de Max Verstappen van de rallysport’, wil twee jaar actief zijn in de Japanse Super Formula en daarna bekijken wat de volgende stap wordt, met mogelijk een Formule 1-carrière in het vooruitzicht. Rovanperä krijgt daarbij steun van Toyota, voor wie hij rijdt bij Toyota Gazoo Racing WRT. Omdat Toyota ook een sponsor is van Haas, is het niet uitgesloten dat de fabrikant in de toekomst aandringt bij het Amerikaanse team om de Fin een kans te geven in de Formule 1 – mits hij in Japan sterke resultaten weet neer te zetten.

Valtteri Bottas, toekomstig Cadillac-coureur, sprak in de Finse krant Ilta-Sanomat zijn respect uit voor Rovanperä’s overstap. “Ik moet toegeven dat ik verrast was door Kalle’s beslissing – maar op een positieve manier”, zegt Bottas. “Het is een moedige keuze. Hij wil duidelijk zijn dromen najagen, maar er komt een grote verandering aan. Ik waardeer zijn lef enorm.” Bottas, die zelf ook ervaring heeft met rallyrijden, weet hoe groot de overstap is van rally naar formulewagens. “Het is zeker geen makkelijke stap. In het circuitracen beginnen we allemaal in karts en doen we ervaring op in verschillende klassen over meerdere jaren. Die Super Formula-auto’s zijn erg snel. Kalle zal in het begin misschien geschokt zijn door hoe zwaar het voor je nek is, maar dat kan hij trainen — en met zijn toewijding is niets onmogelijk.”

Rovanperä’s uitdaging in Japan

Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen reageerde op Rovanperä’s overstap in de Pelas Pistas-podcast. “Alles is mogelijk”, zei Verstappen. “Ik ben erg enthousiast over zijn project, maar het wordt zeker niet makkelijk. Uiteindelijk moet je de juiste keuzes maken om bij de juiste teams uit te komen. Ik hoop dat hij een competent team om zich heen heeft dat hem de kans geeft om te slagen.” De Nederlander wees daarnaast op de extra uitdaging van racen in Japan. “Het is over het algemeen een cultuurschok om van Europa naar Japan te verhuizen”, merkt Verstappen op. “Er kan een taalbarrière zijn met de monteurs, en het zal even duren voordat hij denkt: ‘Wow, wat ben ik eigenlijk aan het doen?’”

