Formule 1-vedette Sergio Pérez keert volgend jaar terug naar de koningsklasse met Cadillac. De Amerikaanse formatie maakt in 2026 zijn debuut als elfde team op de grid. Teambaas Graeme Lowdon en CEO Dan Towriss contracteerden Pérez en mede-veteraan Valtteri Bottas om Cadillac tijdens het eerste seizoen op weg te helpen. De Amerikanen willen de verwachtingen temperen, maar Checo belooft ‘in de nabije toekomst’ al om podiumplaatsen te kunnen vechten.

Sergio Pérez liet onlangs zijn stoeltje aanmeten op het Cadillac-hoofdkwartier in Silverstone. Tegelijkertijd werd hij geïnterviewd door persbureau Reuters, dat hem vroeg naar zijn verwachtingen voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Mexicaan stond dit jaar aan de zijlijn nadat hij eind 2024 de zak kreeg van Red Bull. Desondanks heeft Pérez een indrukwekkend cv; hij reed veertien seizoenen in de Formule 1, stond 39 keer op het podium en won zes Grands Prix.

Vechten voor podiumplaatsen

Met het nieuwe Cadillac-team hoopt Pérez zijn erelijst verder uit te breiden. Ondanks de voorzichtige woorden van Lowdon en Towriss klinkt de 34-jarige optimistisch. “Ja, ik denk dat een podium goed mogelijk is”, reageerde hij vol vertrouwen. “Ik geloof het echt. Bijna elk team waarvoor ik heb gereden, heeft me op het podium zien staan – met uitzondering van McLaren. Waarschijnlijk beginnen we achteraan, maar stap voor stap zullen we naar voren schuiven. Uiteindelijk is het doel om in de nabije toekomst op het podium te staan. Het maakt niet uit wie het doet, als het maar een Cadillac-coureur is.”

Pérez zal binnenkort zijn eerste test afwerken namens Cadillac. Omdat het team nog niet over eigen auto’s beschikt, leent het een SF-23 van Ferrari – de motorleverancier die Cadillac de komende drie jaar van krachtbronnen zal voorzien. Naar verluidt test Pérez op 13 en 14 november op het circuit van Imola en krijgt de bolide voor de gelegenheid een volledig zwarte kleurstelling. Teamgenoot Valtteri Bottas moet, omdat hij nog onder contract staat bij Mercedes, nog even wachten op zijn eerste fysieke test. “Ik ben benieuwd hoeveel rondjes mijn nek aankan voordat hij afhaakt”, grapte Pérez. “Maar het is geweldig, weet je. Dit is een fantastische test en een mooie manier om het jaar af te sluiten voordat ik volgend seizoen weer écht in de auto stap.”

