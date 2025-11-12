Audi heeft woensdag de eerste beelden gedeeld van zijn toekomstige F1-bolide – of beter gezegd: van de livery waarmee de Duitse renstal in 2026 op de grid wil verschijnen. In aanloop naar de volledige overname van het huidige Sauber-team vond in München een officiële presentatie plaats. Daar werd duidelijk dat de nieuwe auto, voorlopig aangeduid als de ‘R26 Concept’, wordt uitgevoerd in een moderne interpretatie van de klassieke Audi-sportkleuren.

De eerste impressies tonen een zilverkleurig chassis met carbonaccenten en neonrode details. Volgens Audi weerspiegelt het ontwerp ‘de nieuwe visuele identiteit’ van het merk. Het ontbreekt de R26 Concept uiteraard nog aan sponsorstickers. Verder vallen de designelementen van de auto’s voor 2026 op; een kleinere voetafdruk met vernieuwde voor- en achtervleugels en een hertekende vloer. Audi benadrukt dat deze renders slechts ‘een voorproefje’ zijn van de uiteindelijke racewagen, die in januari officieel zal worden onthuld.

Audi-project

In een persverklaring benadrukte Audi-CEO Gernot Döllner dat de toekomstige Formule 1-renstal een speerpunt vormt van de vernieuwde merkidentiteit. “Door de top van de autosport te betreden, maakt Audi een ambitieus en duidelijk statement”. verklaarde hij. “Het is het volgende hoofdstuk in de vernieuwing van ons bedrijf. De Formule 1 zal dienen als katalysator voor de overgang naar een sneller en innovatiever Audi.” Döllner deelde tevens de hoge ambities van het team. “We stappen niet zomaar in de Formule 1 – we doen mee om te winnen. Tegelijkertijd weten we dat dat tijd kost en veel doorzettingsvermogen vergt. Ons doel is om tegen 2030 te strijden voor de wereldtitel”, aldus de CEO.

Audi nam begin dit jaar het Zwitserse Sauber over. Het team opereert voorlopig nog als Stake F1 Team, maar zal vanaf 2026 met steun van het staatsinvesteringsfonds van Qatar officieel veranderen in een Audi-fabrieksteam. Dat betekent ook dat de Duitsers hun eigen krachtbron ontwikkelen. Het project staat onder leiding van Formule 1-veteranen Mattia Binotto en Jonathan Wheatley. De rijdersbezetting blijft ongewijzigd. Nico Hülkenberg, de Duitse routinier, en Gabriel Bortoleto, Formule 2-kampioen en veelbelovende rookie, blijven aan.

Bovenaanzicht van de nieuwe F1-livery van Audi

