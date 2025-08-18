Het huidige Formule 1-team van Sauber verandert in 2026 in een officieel Audi-fabrieksteam. Met steun van Qatarese investeerders verschijnt de Duitse fabrikant volgend jaar al onder de eigen merknaam op de grid. Coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto hebben zich voor de lange termijn aan het project verbonden en prijzen de vooruitgang die het team boekt in aanloop naar deze transformatie.

Met een zevende plaats in het constructeurskampioenschap heeft Sauber dit jaar een flinke stap voorwaarts gemaakt. Waar het team vorig seizoen nog laatste werd met slechts vier WK-punten, hebben zowel Nico Hülkenberg als Gabriel Bortoleto inmiddels regelmatig gescoord. Hoogtepunt was de langverwachte podiumplek van Hülkenberg tijdens de Britse GP – zijn eerste in 239 Grands Prix. Sauber staat nu op 51 punten, slechts één puntje verwijderd op Aston Martin.

‘Overname door Audi ziet er positief uit’

Tijdens de GP van Hongarije, het laatste weekend voor de zomerstop, werden de Sauber-coureurs door Formula1.com gevraagd naar hun eerste seizoenshelft. “Het is een zeer positieve start geweest”, reageerde Hülkenberg opgewekt. “In Barcelona hebben we het tij echt weten te keren met de grote upgrades. Als je kijkt waar we tijdens de wintertests stonden en waar we nu staan, dan is dit absoluut een enorme vooruitgang.”

LEES OOK: Regels voor 2026 baren Vettel zorgen: ‘Focus op entertainment’

Wat betreft de toekomst heeft de Duitser hoge verwachtingen, mede door de aanstaande komst van Audi. “Natuurlijk gaat er technisch gezien veel veranderen”, doelde hij op de nieuwe reglementen voor 2026. “We kunnen alleen speculeren, maar achter de schermen wordt volop gebouwd aan het team en de infrastructuur. Vooralsnog ziet het er positief uit. Er is nog veel werk te doen om aansluiting te vinden bij de top, maar we gaan duidelijk de goede kant op.”

Veelbelovende Bortoleto

Ook Formule 1-debutant Bortoleto laat zich gelden. In Hongarije reed hij met een zesde plaats naar zijn beste resultaat tot nu toe. Hij spreekt van een positieve sfeer binnen het team: “Er is pas een half jaar voorbij, maar het voelt alsof we al jaren samenwerken – we hebben al zoveel races gehad. Ik ben superblij met hoe het seizoen verloopt en met hoeveel ik dit jaar heb geleerd”, zei hij. “Als ik kijk naar wat we als team hebben bereikt, geeft dat enorm veel voldoening.”

Toch blijft de Braziliaan kritisch: “Er zijn altijd punten die beter kunnen. Dat houd ik wel voor mezelf – ik ga er zo goed mogelijk aan werken. Er kunnen altijd dingen beter, maar ik omarm die uitdaging. Hier en daar dingen finetunen, maakt me uiteindelijk een betere coureur.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.