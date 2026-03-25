Waarnemend Audi-teambaas Mattia Binotto hoopt dat bij zijn team weer de focus gaat leggen op ‘vlekkeloze uitvoeringen’ na het plotselinge vertrek van Jonathan Wheatley. De aankondiging van het vertrek van de Brit deed behoorlijk wat stof opwaaien in de paddock, maar Binotto hoopt vooral binnen Audi zelf de rust te bewaren en wel om een hele goede reden: ‘Iedereen krijgt de auto’s steeds beter onder de knie, waardoor de foutmarges kleiner worden’.

Na twee gereden Grands Prix in 2026 heeft Jonathan Wheatley al afscheid genomen bij Audi. De voormalig Red Bull-topman stapte vorig jaar over naar het toenmalige Sauber, voordat Audi de Zwitserse renstal definitief overnam. Geruchten over een nieuwe baan als opvolger van Adrian Newey bij Aston Martin doen al de ronde. Bij Audi roept Mattia Binotto – die voorlopig de taken van Wheatley als teambaas overneemt – op om de focus vooral te leggen op ‘vlekkeloze uitvoeringen’ voorafgaand aan de GP Japan.

“Nu we de derde race van het seizoen in Suzuka tegemoet gaan, ligt de focus steeds meer op een vlekkeloze uitvoering”, laat Binotto weten aan de media. “Iedereen, zowel wij als onze rivalen, krijgt de nieuwe auto’s steeds beter onder de knie, waardoor de foutmarges kleiner worden. We hebben bemoedigende tekenen gezien wat betreft het tempo tijdens de eerste twee races, maar we begrijpen dat er nog gebieden zijn waar we ons kunnen verbeteren – zowel qua prestaties als qua uitvoering.”

Betrouwbaarheidsproblemen

Audi worstelde tijdens de Grands Prix van Australië en China met de betrouwbaarheid van hun R26. Zo viel Gabriel Bortoleto in Shanghai al uit voor de start van de race, terwijl Nico Hülkenberg in Melbourne geen enkele raceronde reed. “We hebben de tijd genomen om de betrouwbaarheidsproblemen aan te pakken waarmee we eerder te maken hadden, om ervoor te zorgen dat deze zich niet opnieuw voordoen en dat beide auto’s de race zonder onderbrekingen kunnen uitrijden”, stelt Binotto zijn twee coureurs gerust. “De reis gaat verder: het doel is nu om verder te bouwen, te blijven leren en elke kans optimaal te benutten.”

