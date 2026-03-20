Jonathan Wheatley heeft officieel afscheid genomen van het F1-team van Audi, in aanloop naar zijn verwachte overstap naar Aston Martin. De Brit wordt genoemd als mogelijke opvolger van Adrian Newey in de rol van teambaas. Bij Aston Martin wordt overwogen om Newey weer volledig op de technische kant te laten focussen, terwijl het team worstelt met een dramatische start van het huidige seizoen en het nieuwe F1-tijdperk.

Audi bevestigde het vertrek van de teambaas in een officiële verklaring. “Jonathan Wheatley verlaat het team per direct vanwege persoonlijke redenen. Het team bedankt Jonathan voor zijn bijdrage aan het project en wenst hem het allerbeste voor zijn toekomstige carrière.” Tegelijkertijd maakte de fabrikant duidelijk dat de leiding voorlopig intern wordt opgevangen. “Mattia Binotto, hoofd van het Audi F1-project, blijft het team leiden en neemt daarnaast extra verantwoordelijkheden op zich als teambaas. Sinds zijn aantreden in 2024 is Mattia verantwoordelijk geweest voor de transformatie van het team, waarbij Audi zich voorbereidde op, en uiteindelijk toetrad tot de Formule 1 als fabrikant van chassis en motoren.”

Audi benadrukte dat de reorganisatie deel uitmaakt van een bredere ontwikkeling binnen het team, dat zich blijft richten op succes op de lange termijn. “De toekomstige structuur van het team zal in een later stadium volledig worden vastgelegd, naarmate de organisatie zich blijft aanpassen aan de veranderende omgeving van de Formule 1. Met de onwrikbare inzet van Audi zal het team blijven streven naar het behalen van kampioenschappen in 2030.”

Wheatley naar Aston Martin?

Naar verluidt gaat Wheatley binnenkort aan de slag bij Aston Martin, waar hij opnieuw gaat samenwerken met voormalig Red Bull-collega Adrian Newey. De Britse ontwerper zal zijn taken als teambaas neerleggen en zich opnieuw focussen op de ontwikkeling van de AMR26. Door forse investeringen van teameigenaar Lawrence Stroll leek Aston Martin klaar voor het nieuwe reglement, maar de realiteit is tot nu toe anders. De renstal kende een dramatische start van het seizoen, waarbij coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso nog geen hele Grand Prix hebben uitgereden. Het is nog onduidelijk wanneer Wheatley daadwerkelijk aan de slag zou kunnen gaan bij zijn nieuwe team vanwege een verplichte gardening leave-periode.

De Formule 1-carrière van Jonathan Wheatley begon in de jaren negentig bij het team van Benetton, later Renault en Alpine. Daar schopte hij het tot hoofdmonteur. In 2006 stond hij echter aan de wieg van het team van Red Bull. De Brit begon zijn loopbaan als teammanager, maar klom in achttien jaar tijd op tot sportief directeur. Die samenwerking kwam vorig ten einde. Tijdens de GP van Japan ging hij aan de slag als Sauber-teambaas, in afwachting van de overname door Audi in het huidige seizoen.

