Zijn naam ging al langer rond in de wandelgangen, maar Audi heeft vrijdag de aanstelling van Allan McNish als Racing Director, annex teambaas, officieel aangekondigd. De Schot wordt verantwoordelijk voor alle activiteiten tijdens raceweekenden en daarmee is hij de opvolger van de eerder dit seizoen opgestapte Jonathan Wheatley.

McNish is al sinds het eerste uur betrokken bij het Formule 1-programma van Audi en geldt als een van de architecten achter de huidige structuur. Die interne kennis, gecombineerd met zijn brede ervaring in de autosport, maakt hem volgens het team de aangewezen persoon om de leiding op het circuit in handen te nemen.

De Schot rapporteert in zijn nieuwe functie direct aan Mattia Binotto, die als CEO verantwoordelijk is voor de algehele leiding. Tegelijkertijd blijft hij betrokken bij het Driver Development Programme van het team, een rol die hij al vervulde.

Lees ook: Wheatley om persoonlijke redenen weg bij Audi

De voormalig Formule 1-coureur bouwde vooral naam op in de endurancewereld, met meerdere overwinningen in de 24 uur van Le Mans en een wereldtitel in het FIA World Endurance Championship. Binnen Audi bekleedde hij daarnaast verschillende sleutelrollen, waaronder die van coördinatiedirecteur voor Audi Motorsport en teambaas in de Formule E.

Volgens Binotto komt de benoeming op een belangrijk moment. “Allan brengt een uitzonderlijke combinatie van ervaring, technisch inzicht en leiderschap met zich mee. Hij heeft een grote rol gespeeld in de voorbereiding van ons Formule 1-project en zal nu een sleutelpositie innemen in de uitvoering op het circuit.”

McNish kijkt uit naar de uitdaging. “Het is een eer om deze rol te vervullen. Dit project is ambitieus en bevindt zich op een belangrijk punt in de ontwikkeling. Mijn focus ligt op het maximaliseren van onze prestaties op het circuit en het continu verbeteren van alle onderdelen.”

Lees hier alles over de GP Miami

