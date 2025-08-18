Sebastian Vettel heeft zijn zorgen uitgesproken over de nieuwe Formule 1-reglementen van 2026. Hoewel de overstap naar meer elektrificatie en het gebruik van klimaatneutrale, synthetische brandstoffen op papier een stap vooruit lijkt, vreest de viervoudig wereldkampioen voor de bolides van de toekomst. Sinds zijn pensioen in 2022 zet Vettel zich actief in voor duurzaamheid, maar daarbij verliest hij de belangen van de sport niet uit het oog.

\De nieuwe motorformule moet de meest klimaatvriendelijke in de geschiedenis van de Formule 1 worden. Het vermogen wordt gelijk verdeeld tussen een verbrandingsmotor en een batterij, terwijl Max Verstappen en consorten straks uitsluitend klimaatneutrale brandstoffen mogen tanken. Toch uit Vettel kritiek. Hij waarschuwt dat de aandrijflijnen niet te complex mogen worden, zoals volgens hem gebeurde bij de introductie van de hybride motoren in 2014.

“De reglementen van 2014 waren in principe goed”, zei Vettel in een interview met Auto, Motor und Sport. “Het idee klopte, maar de uitvoering niet. Het kostte veel te veel geld en leverde de sport niets op.” Ook voor 2026 vreest hij dat de beloften weinig zullen opleveren voor zowel de Formule 1 als de fabrikanten die miljarden investeren. “Het elektrische component is belangrijk, vooral voor de mobiliteit, maar op de weg kiest men al voor volledig elektrisch rijden, omdat dat veel efficiënter is.”

Betekent dat dat de Formule 1 volledig elektrisch moet worden? Volgens Vettel niet: “Met volledig elektrische aandrijvingen racen werkt niet. Klimaatneutrale brandstoffen zijn wél waardevol, omdat er ook buiten de autosport behoefte aan is, ook in de scheepvaart en luchtvaart. Maar je moet wel letten op de herkomst van die brandstoffen. Als je er een typische Formule 1-ontwikkelingsstrijd van maakt, kan het snel misgaan, zoals in 2014 gebeurde.” Destijds werd de technologie volgens hem zo geavanceerd dat ze onbruikbaar werd voor massaproductie.

Focus op entertainment

Over de toekomst van de sport is Vettel in de eerste plaats eensgezind met Max Verstappen; de auto’s moeten aanzienlijk lichter worden. “Eigenlijk zouden ze 200 kilo lichter moeten zijn”, aldus de Duitser. “Het gaat erom: wat wil je bereiken, hoe bereik je dat, en waar komt het geld vandaan?” De huidige motoren vindt hij te duur en te ingewikkeld. “Vanuit sportief oogpunt moet de competitie spannend blijven, zonder de geest van de Formule 1 te schaden.”

Daarom pleit Vettel voor meer aandacht voor de beleving van de fans. “Een Grand Prix is tegenwoordig een groot evenement. Je moet kijken: hoe krijgen we toeschouwers naar het circuit en weer weg? Wat consumeren ze, en wat draagt dat bij aan het geheel?” Volgens hem moet de Formule 1 minder een proeftuin voor autofabrikanten zijn, en meer focussen op spektakel. “De motorformule hoeft niet langer relevant te zijn voor massaproductie”, concludeerde hij. Daarom sluit hij zelfs een terugkeer naar de iconische V10-motoren niet uit. “Ik heb mogen ervaren hoe een V10 voelt en klinkt – dat hoort bij de show en de Formule 1-beleving. Vroeger ging ik al naar het circuit voor het evenement en alles eromheen, niet alleen om te zien wie er zou winnen. Je moet vasthouden aan wat je kent, maar het moet wel duurzamer zijn. Het zou zonde zijn als de autosport die we kennen ophoudt te bestaan. Maar dat de sport verandert, is normaal.”

