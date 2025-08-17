Oud-coureur Juan Pablo Montoya waarschuwt McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris dat de strijd om het kampioenschap fel en fysiek zal worden. Met Max Verstappen nog altijd op grote achterstand – de Nederlander komt 97 punten tekort ten opzichte van Piastri – lijkt het kampioenschap uit te draaien op een rechtstreekse titelstrijd tussen de papaja’s. Het team verbiedt hen contact te maken op de baan, maar volgens Montoya is dat onvermijdelijk.

Met nog tien races te gaan heeft Oscar Piastri een kleine voorsprong op teamgenoot Lande Norris, maar de Brit is op dreef – met drie overwinningen in de laatste vier Grands Prix verkeert de 25-jarige coureur in topvorm. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet hoe Norris de druk opvoert bij zijn teamgenoot en voorspelt dat dat ongetwijfeld tot keiharde aanvaringen zal leiden. Komt er dan eindelijk een Papaya War?

Explosie

Montoya verwijst naar eerdere confrontaties tussen de McLaren-coureurs. In Montréal was er voor het eerst sprake van een lichte crash en in Oostenrijk en Hongarije daagde Piastri zijn teamgenoot uit voor de winst. Volgens de Colombiaan is dit het moment waarop de Australiër moet zorgen dat hij beter gaat presteren. “Als je achter staat, is het makkelijk om te doen wat Norris nu doet”, zei hij tegenover gokplatform Coin Poker. “En dan begint de opwinding en het schreeuwen.” Aan de andere kant van de garage ziet Montoya hoe de ‘koelbloedigheid’ van Piastri is afgenomen. “Hij zal keihard moeten werken om dit vol te houden, maar tegelijkertijd kan Norris ook niet ontspannen.”

LEES OOK: Piastri gaat duel met Norris niet uit de weg: ‘Beste beentje voor zetten’

Montoya waarschuwt dat de spanning en de hoge inzet ertoe zullen leiden dat de twee elkaar vaker fysiek tegenkomen, of dat nu met opzet gebeurt of niet. “Dus er komt een punt waarop ze, of het nu opzettelijk is of niet, samenkomen”, waarschuwde hij. “Elk punt telt nu. Elke inhaalactie die je laat liggen, elke divebomb die je niet maakt, zijn verspilde punten.” Montoya legde uit hoe alles nu nog pais en vree is bij McLaren, maar dat je in de tweede seizoenshelft kunt wachten op ‘een explosie’. “Er heerst nu een gevoel van vrede en geluk – iedereen is beste vrienden met elkaar en we houden elkaars hand vast als we gaan racen”, zei hij spottend. “Maar ik zou vroeg of laat gokken op een explosie.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.