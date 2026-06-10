Lando Norris en Kimi Antonelli zijn opgenomen in de allereerste editie van de TIME 100 Most Influential People in Sports, de nieuwe lijst van het Amerikaanse tijdschrift TIME met de honderd invloedrijkste personen in de sportwereld.

Vooral de aanwezigheid van Antonelli springt in het oog. De Mercedes-coureur beleeft pas zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de grootste sportverhalen van 2026. De 19-jarige Italiaan werd door TIME opgenomen in de categorie ‘Leiders’, onder meer vanwege zijn razendsnelle opmars. Antonelli vergrootte afgelopen weekend zijn voorsprong in het wereldkampioenschap nog verder door de Grand Prix van Monaco te winnen. Het betekende alweer zijn vijfde opeenvolgende overwinning van het seizoen.

Ook Lando Norris krijgt een prominente plek op de lijst. De regerend wereldkampioen van McLaren is opgenomen in de categorie ‘Iconen’, waarin hij gezelschap krijgt van internationale sportgrootheden als LeBron James, Lionel Messi en Mikaela Shiffrin. Volgens TIME is de Brit uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke gezichten van de mondiale sportwereld.

Naast Norris en Antonelli zijn ook F1 Academy-baas Susie Wolff en voormalig F1 Academy-coureur Amna Al Qubaisi opgenomen in de lijst. Wolff wordt door TIME geprezen voor haar rol in de verdere professionalisering en groei van F1 Academy, terwijl Al Qubaisi erkenning krijgt voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van vrouwelijk talent binnen de autosport.

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