Williams brengt een opvallend stukje F1-geschiedenis terug op de baan! De FW25 uit 2003, met zijn schreeuwende V10-motor, keert terug in competitieverband. De auto, destijds bestuurd door Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher, zal in 2026 deelnemen aan vier races in de BOSS GP-serie voor historische F1-auto’s. De comeback begint komend weekend al op de Nürburgring, waar de iconische BMW-aangedreven bolide opnieuw het asfalt te zien zal zijn.

De FW25 was in 2003 goed voor vier Grand Prix-zeges. Montoya won dat jaar in Monaco en Duitsland, terwijl Schumacher zegevierde in de Europese Grand Prix op de Nürburgring en de Grand Prix van Frankrijk in Magny-Cours. Williams eindigde dat seizoen als tweede in het constructeurskampioenschap, achter de dominante Ferrari van Michael Schumacher. De auto kreeg later ook een rol in de carrières van onder meer Nico Rosberg en Nelson Piquet Jr., die er hun eerste F1-testkilometers in maakten.

Levenslange ambitie

Na een grondige restauratie door het Williams-onderhoudsteam keert de FW25 nu terug in actie in de BOSS GP-serie, waarin historische F1-auto’s worden ingezet. De eigenaar van de auto, Phil Stratford, zal zelf achter het stuur kruipen en de vier races afwerken, waaronder twee nieuwe optredens op de Nürburgring en Magny-Cours, plus races op de Red Bull Ring in Oostenrijk en Mugello in Italië. Williams ziet de deelname als een manier om de rijke historie van het team opnieuw tot leven te brengen voor een nieuw publiek.

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“Het bezitten en racen met de FW25 is een levenslange ambitie geweest”, reageerde Stratford in een officieel persbericht. “Om dit te kunnen doen met de volledige steun van Williams, de ingenieurs en technici die deze auto als geen ander kennen, en hem terug te brengen naar competitie op circuits zoals Magny-Cours, waar Schumacher en Montoya geschiedenis schreven, is buitengewoon. Ik kan niet wachten om naar de Nürburgring te gaan.” De FW25 neemt het in de BOSS GP-serie op tegen andere racemonsters van weleer, waaronder de Toro Rosso STR1 uit 2006 en de Lotus T127 uit 2010.

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