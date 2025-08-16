Oscar Piastri zal niet zomaar genoegen nemen met tweede plaatsen, zeker nu het coureurskampioenschap is uitgegroeid tot een nek-aan-nek-race tussen de McLaren-coureurs. De Australische revelatie van het seizoen benadrukt daarbij het belang van een race-voor-racebenadering, zodat hij zijn beste beentje voor kan blijven zetten.

McLaren staat op een straatlengte afstand van nummer twee Ferrari in het constructeurskampioenschap en ook in het coureurskampioenschap is het inmiddels een nek-aan-nek-race geworden tussen de McLaren-coureurs. Max Verstappen bleef nog lange tijd in zicht van Oscar Piastri en Lando Norris, maar met onder meer een tiende plaats in Spanje, een uitvalbeurt in Oostenrijk en een negende plaats in Hongarije moet de Nederlander inmiddels meer achterom kijken naar nummer vier George Russell. “Het is duidelijk dat het in het coureurskampioenschap een tweestrijd is geworden, dus in zekere zin is het een soort één-op-één-race, wat waarschijnlijk toch wel een verandering is ten opzichte van wat we eerder hebben meegemaakt”, vertelt Oscar Piastri in gesprek met Motorsport.com.

De Australiër heeft dit seizoen zes keer gewonnen, tegen vijf zeges van teamgenoot Norris. Met slechts negen punten voorsprong op de Brit bevindt hij zich allerminst in een luxepositie, want hij kan zich niet veroorloven om voor de veilige weg te kiezen en het duel uit de weg te gaan. Zomaar genoegen nemen met tweede plaatsen en geen overwinningen nastreven is volgens Piastri daarnaast ‘geen geweldige manier om te racen’. “Ik moet nog steeds proberen mijn beste beentje voor te zetten en punten te scoren”, zegt hij.

Race voor race nemen

De weg naar de wereldtitel is nog lang. Na de Grand Prix van Canada, waar Norris de ‘Papaja-rules’ doorbrak en uitviel, liep Piastri uit tot 22 punten. Een kentering in het kampioenschap bleek het niet te zijn, want Norris sloeg sterk terug met drie overwinningen in de vier daaropvolgende races tot aan de zomerstop. Na de zomerstop staan er nog tien races voor de boeg, te beginnen in Zandvoort. “Het gezegde ‘race voor race nemen’ klinkt saai en is in sommige opzichten ook een beetje saai, maar het is wel heel waar”, aldus Piastri.

“Je hoeft je geen zorgen te maken over wat er in Abu Dhabi gaat gebeuren, want dat leidt je af van wat je in het weekend moet doen, vooral aan de top van de Formule 1”, legt hij uit. “Je moet elke keer op de top van je spel zijn en elke afleiding daarvan betekent dat je dat niet bent. Dus hoe clichématig het ook klinkt, het draait er echt om dat je je volledig richt op de race waarin je zit en probeert de meeste punten te scoren.”

