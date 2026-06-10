Lando Norris zal vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Catalonië in Barcelona niet in actie komen. McLaren heeft bevestigd dat reserverijder Leonardo Fornaroli de MCL40 van de regerend wereldkampioen zal overnemen tijdens de openingssessie op het Circuit de Catalunya.

Voor de 21-jarige Italiaan betekent het zijn officiële debuut tijdens een Formule 1-weekend. Fornaroli, die vorig jaar de Formule 2-titel veroverde en begin dit seizoen werd aangesteld als reserve- en ontwikkelingscoureur van McLaren, krijgt daarmee zijn eerste kans om kilometers te maken in een officiële F1-sessie.

De verplichte rookietrainingen maken ook in 2026 deel uit van het sportieve reglement. Teams zijn verplicht om gedurende het seizoen meerdere vrije trainingen af te staan aan coureurs die nog geen of slechts beperkte Formule 1-ervaring hebben. McLaren gebruikt de sessie in Barcelona om Fornaroli verder klaar te stomen voor een mogelijke toekomst in de koningsklasse van de autosport.

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