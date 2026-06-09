McLaren maakte de afgelopen jaren dankbaar gebruik van de motoren van Mercedes; het team won de laatste twee constructeurskampioenschappen op rij. Tegelijkertijd lobbyde CEO Zak Brown de afgelopen tijd voor minder onderlinge samenwerking tussen verschillende teams. Daarbij richtte hij zijn pijlen nadrukkelijk op Red Bull en zusterteam Racing Bulls. Motordeals zoals die van McLaren zijn echter standaardpraktijk in F1, al is het nog onduidelijk hoe lang die samenwerking standhoudt.

Teambaas Andrea Stella liet na de voorbije GP van Monaco, waarin Lando Norris uitviel met een kapotte batterij, al doorschemeren dat McLaren ‘voor het eerst’ de keerzijde ervaart van de status als Mercedes-klantenteam. De Duitse renstal zou een veel beter begrip hebben van de eigen krachtbron en deze daardoor ook effectiever kunnen integreren in een raceauto. Desalniettemin verwacht Brown dat zijn team nauw blijft samenwerken met Mercedes en dat de papaja’s mogelijk een flinke inhaalslag kunnen maken in de rest van het seizoen.

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In Monaco werd de Amerikaan door de media gevraagd naar de huidige vorm van McLaren en het partnerschap met Mercedes. “Een jaar telt tegenwoordig eigenlijk twee seizoenen”, doelde hij op de lengte van de F1-kalender. “En we hebben de afgelopen jaren gezien hoe snel het kan omslaan.” In 2024 maakte McLaren zelf nog een indrukwekkende inhaalslag en veroverde het uiteindelijk de constructeurstitel. “Ons begrip van de motor en de samenwerking met Mercedes is al veel beter dan aan het begin van het jaar. Ik verwacht dat we de komende tijd alleen maar sterker zullen worden.”

Toekomst van McLaren

Nu motoren zo’n heet hangijzer zijn binnen de Formule 1, is het nog maar de vraag hoe de toekomst van McLaren eruit zal zien. Na zijn kritiek op teamallianties zoals die tussen Red Bull en Racing Bulls liet Brown eerder al doorschemeren dat McLaren mogelijk zelf motoren zou kunnen ontwikkelen. Als de sport over een paar jaar – naar de wens van Mohammed Ben Sulayem – overstapt op eenvoudigere V8-motoren, lijkt dat geen onmogelijke stap.

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“Maar prioriteit nummer één is om bij Mercedes te blijven”, reageerde Brown desgevraagd. “Ze zijn een geweldige partner geweest. Daarbij hebben we al bewezen dat je ook als klantenteam kampioen kunt worden.” Het huidige contract met Mercedes loopt nog tot en met 2030. Als de V8-motor daarna een rentree maakt, zou McLaren mogelijk van koers veranderen. “Dat moeten we tegen die tijd op technisch en financieel vlak bekijken”, aldus Brown. “Maar op dit moment verwachten we gewoon met Mercedes door te gaan.” Hij staat wel positief tegenover een overstap op grotere atmosferische motoren. “Een V8, een grotere verbrandingsmotor, duurzame brandstoffen, minder afhankelijkheid van batterijvermogen en meer geluid – dat klinkt allemaal goed”, besloot de CEO. “Het lijkt me een goede richting voor de sport.”

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