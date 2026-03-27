Het nieuwe F1-team van Audi zorgde in de nasleep van de GP van China voor opschudding: teambaas Jonathan Wheatley had plotseling zijn ontslag ingediend. Om ‘persoonlijke redenen’ nam de Engelsman promt afscheid van de Duitse renstal. Wheatley werd na een succesvolle loopbaan bij Red Bull naar Sauber gehaald om Audi naar nieuw succes te leiden. Voor topman Mattia Binotto – die voorlopig de taken van teambaas op zich neemt – kwam het vertrek als een verrassing.

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports verklaarde Binotto dat Audi geen vervangende teambaas zoekt. De Italiaan – die eerder aan het roer stond bij Ferrari – trekt voorlopig aan de touwtjes in Hinwil en Neuburg. Desalniettemin benadrukte hij: “De huidige structuur en ook mijn eigen rol worden opnieuw ingericht. We moeten ervoor zorgen dat er iemand is die mij tijdens raceweekenden kan ondersteunen.” Binotto was als ingenieur al grotendeels verantwoordelijk voor het F1-project van Audi, maar hield zich minder bezig met het teammanagement.

“Er moet nog steeds heel veel gebeuren in de fabriek om het team en de auto’s verder te ontwikkelen”, vervolgde hij. “Daar moet ik me op kunnen blijven focussen. Daarom denken we na over hoe we de organisatie tijdens raceweekenden anders kunnen inrichten.” Wat dat betreft profiteert Audi van de onverwachte voorjaarsstop in april. “We hebben een maand zonder races, en dat biedt een goede kans om ons te herstructureren. We hebben genoeg ideeën en zullen binnenkort een officiële aankondiging doen.”

‘Zag vertrek Wheatley niet aankomen’

Binotto kon verder niet uitweiden over de situatie rondom Jonathan Wheatley. Aanvankelijk werd gedacht dat de Engelsman op weg was naar Aston Martin, maar het team uit Silverstone ontkrachtte die geruchten. Vooralsnog lijkt een rentree voor de Brit dus nog ver weg. “Het is heel snel gegaan”, aldus Binotto, “maar soms gaat dat zo. Afgelopen vrijdag heeft Jonathan ons laten weten dat hij zich om persoonlijke redenen – die we niet kunnen bespreken, bediscussiëren of beoordelen – niet voor de lange termijn op Audi kon toeleggen. Dat moeten we als team respecteren.”

“Als gevolg daarvan heeft Audi besloten hem van zijn taken te ontheffen”, lichtte de Italiaan toe. “En zo is het gegaan. Zoals ik zei: nu kijken we vooruit. Hij heeft het absoluut goed gedaan binnen het team. Zijn impact was groot, maar nu is het zaak dat we ons herorganiseren.” Ook voor Binotto kwam het afscheid van Wheatley als een totale verrassing, bevestigde hij desgevraagd. “Hij was zo betrokken en gefocust op het team en zijn taken dat ik het echt niet zag aankomen.”

