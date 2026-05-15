Alpine heeft de aanstelling van Jason Somerville als de nieuwe plaatsvervangend technisch directeur van het team bevestigd. Tussen 2010 en 2011 werkte de Brit al bij de Franse renstal, die toen nog in de Formule 1 meedeed als Renault. In 2022 ging hij aan de slag als hoofd aerodynamica bij de FIA. Na zijn gardening leave mag Somerville nu weer aan de bak bij Alpine.

Afgelopen november werd al bekend dat Jason Somerville zijn rol als hoofd aerodynamica bij de FIA zou verruilen voor een baan bij Alpine. De Britse ingenieur moest wel zes maanden op gardening leave, voordat hij aan de slag mocht bij het Franse team. Inmiddels zitten deze zes maanden erop, en is Somerville bij zijn nieuwe werkgever gestart. De Brit gaat aan de slag als vervangend technisch directeur, en wordt in deze rol herenigd met algemeen directeur Steve Nielsen. De twee werkten eerder samen bij de FIA.

LEES OOK: Zak Brown eist einde F1-zusterteams in brief aan FIA-voorzitter Ben Sulayem

‘Verheug me erop om weer midden in de actie te staan’

“Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren naar Enstone en in deze nieuwe functie samen te werken met Flavio (Briatore, red.), Steve (Nielsen, red.) en David (Sanchez, red.),” zei Somerville in het officiële persbericht. “Al een paar jaar ben ik nu weg uit de competitieve wereld van de motorsport binnen een teamomgeving en ik verheug me erop om weer midden in de actie te staan, milliseconden te winnen en met onze rivalen te strijden om punten en hopelijk ook om prijzen.”

“Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en me aan te sluiten bij het geweldige team van ingenieurs, ontwerpers en aerodynamici in de fabriek”, vervolgt de Brit. “Hopelijk kan ik in de nabije toekomst bijdragen aan het succes van het team.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.