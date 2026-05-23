Red Bull-teambaas Laurent Mekies erkende zaterdagavond na de kwalificatie voor de GP van Canada dat er voor het team nog flink wat werk aan de winkel is. Max Verstappen en Isack Hadjar verzekerden zich in de sessie van respectievelijk P6 en P7, ruim achter onder andere polesitter George Russell.

“We staan op drie tienden van pole, iets beter dan vrijdag in de sprintkwalificatie. Maar dit is waarschijnlijk waar we nu thuishoren. We werken er heel hard aan om het gat te dichten. Al hadden we zeker het gevoel dat we het beter hadden kunnen doen met zowel Max als Isack”, aldus Mekies.

Mekies vervolgt: “Om eerlijk te zijn zitten we nog volop in de fase waarin we de auto aan het verkennen zijn. We blijven dingen uitproberen. Soms werkt het, soms niet. Het geeft onze coureurs zeker extra werk, want ze krijgen eigenlijk telkens een andere auto als ze de baan op gaan. Maar het gat is wel kleiner geworden vergeleken met gisteren en dat is goed nieuws.”

De GP van Canada begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

