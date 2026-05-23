George Russell heeft de pole position voor de GP Canada in handen. Voor het derde jaar op rij mag de Brit zo vanaf de eerste startpositie aan de race op Circuit Gilles Villeneuve beginnen, wederom met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in zijn kielzog. Hoewel de pole position voor Russell als een verrassing kwam, verwacht hij geen vervolg van het felle gevecht met zijn jonge Italiaanse teamgenoot tijdens het hoofdevenement: ‘Ik heb een goed gesprek met Kimi gehad, en we hebben veel respect voor elkaar’.

De strijd tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli ging ook tijdens de kwalificatie in Canada door. De jongere Mercedes-coureur leek op pole position af te stevenen, maar de Brit dook op de valreep alsnog onder de tijd van zijn teamgenoot. De Mercedessen staan zo samen op de eerste startrij, klaar voor het volgende gevecht tijdens het hoofdevenement.

“Het is altijd een uitdaging om na de sprintrace weer te moeten kwalificeren”, vertelt een jubelende Russell na de sessie. “De auto voelt heel anders tijdens een kwalificatie. We hebben als team ook wat veranderingen doorgevoerd, en we moeten nog nagaan of dit de juiste waren. Maar die laatste snelle ronde kwam echt uit het niets. Het is zo’n geweldig gevoel dat als het zo’n lastige sessie is, je zo’n epische ronde kan rijden.”

De laatste snelle ronde van Russell kwam nadat de Brit zijn eerste poging nog moest afbreken. “We hebben wat veranderingen doorgevoerd met het oog op de weerverwachtingen. Dat heeft ons de hele zaterdag al een beetje pijn gedaan. Kimi was daardoor ook zeker competitiever dan ik (tijdens de sprint, red.), maar we lagen alle twee niet zo erg ver voor op de rest van het veld.”

Respect voor Antonelli

En of de fans voor de Grand Prix op zondag een vervolg kunnen verwachten op het felle gevecht tussen de teamgenoten tijdens de sprint? “Ik heb een goed gesprek gehad met Kimi sinds de sprint”, onthult Russell. “We zijn alle twee coureurs, en we weten wat we moeten doen. We hebben veel respect voor elkaar. De hoop is dat de race morgen tussen ons twee gaat, maar we zagen vandaag al hoe competitief de rest is. Morgen lijkt er regen te komen, dus we moeten ervoor zorgen dat we op de bovenste trede van het podium terechtkomen.”

