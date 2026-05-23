Hij hoopte na alle ophef in de sprintrace stiekem op een zoete revanche op George Russell, maar op de valreep moest Kimi Antonelli de pole position voor de Grand Prix van Canada alsnog laten aan zijn Britse rivaal en teamgenoot. Slechts 0,08 seconden bedroeg zaterdagavond de marge tussen de twee kemphanen. “Ik ben redelijk tevreden, maar er had iets meer ingezeten”, erkende Antonelli.

De Italiaan van Mercedes sprak meteen na de kwalificatie van een uitdagende exercitie. “Het is altijd lastig om alles in een rondje aan elkaar te knopen en het is hier het hele weekend al lastig de banden in de juiste window te krijgen. Maar vanaf nu gaat de focus volledig op de race van morgen”, aldus Antonelli, die Russell dus naast zich weet op de eerste startrij.

Voor zondag worden er andere (lees: koele en natte) weersomstandigheden verwacht. De FIA kwam zaterdag zelfs met een weerwaarschuwing. Antonelli daarover: “We zullen het zien, maar we zullen zorgen dat we overal op voorbereid zijn.”

De GP van Canada begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

