George Russell heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada pole position veroverd. Hij hield zaterdag in een spannend duel Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli achter zich. Max Verstappen begint de race zondag op Circuit Gilles Villeneuve in Monteal vanaf de zesde plek na een moeizame sessie.

Q1: Verstappen redt het vege lijf

Max Verstappen voorspelde na de sprintkwalificatie vrijdag dat er na de sprintrace kans zou zijn voor Red Bull om wat aan de RB22 aan te passen. Al in Q1 kan duidelijk worden wat er is gewijzigd en wat dat voor gevolgen heeft. En de Nederlander is meteen goed onderweg. Al snel neemt Antonelli het initiatief echter over, voor het verrassend snelle duo Hadjar en Lindblad. Zij staan halverwege het eerste deel op P2 en P3.

Verstappen staat dan zesde, terwijl Charles Leclerc moeite heeft om een snelle ronde neer te zetten. De vraag is ook wat McLaren kan: Lando Norris toont alvast snelheid, hij klimt naar de tweede plek als er nog vier minuten zijn te gaan. Even later rijdt ook teamgenoot Oscar Piastri de top-drie binnen.

In de altijd spannende slotfase van Q1 staat Verstappen in de pits, inmiddels gezakt naar P9. Hij redt het vege lijf echter wel. Dat geldt niet voor Valtteri Bottas, die in de Cadillac als laatste eindigt. Voor zijn neus sneuvelen ook Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alex Albon en Esteban Ocon in Q1. Antonelli gaat als snelste door naar deel twee van de sessie.

Q2: Hadjar is verrassend snel

In het tweede deel van de kwalificatie wordt de strijd om de laatste plaatsen in de top-10 naar verwachting spannend. De eerste klap is een daalder waard en dat bewijst Norris. Die zet al gauw een snelle tijd neer, net voor Lewis Hamilton in de Ferrari. Opvallend: Leclerc is in het begin langzamer dan Franco Colapinto. Antonelli neemt de leiding vervolgens over, met nog acht minuten te gaan.

En Verstappen? Die rijdt op dat moment naar een vijfde tijd, maar verrassender is de P2 (in eerste instantie) van teamgenoot Isack Hadjar. De Nederlander meldt vrij snel daarna dat hij problemen heeft met de voorkant van de auto, de bandentemperatuur is niet wat hij wil. Via de zevende plek stroomt Verstappen wel ‘gewoon’ door naar Q3, net als Franco Colapinto in de Alpine (tiende).

Ook Russell en Leclerc plaatsen zich voor Q3, ondanks een aanvankelijk moeizaam tweede deel van de sessie. Voor Hadjar is Q2 juist een perfecte excercitie: hij rijdt zelfs naar de snelste tijd. Exit vanaf P11: Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz en Oliver Bearman.

Q3: Mercedes valt tegen, Verstappen herstelt de orde

Op naar de strijd om pole! Volgt George Russell zichzelf op, stunt Isack Hadjar? En zijn de problemen bij Verstappens voorbanden opgelost? Het spel is op de wagen. De Nederlander zet de toon in de openingsfase, maar zijn snelste tijd wordt verbeterd door Norris, Hamilton en Piastri. Mercedes-coureurs Antonelli en Russell vallen in hun eerste run verrassenderwijs tegen (respectievelijk vierde en een afgebroken ronde).

In de tweede run toont Verstappen zich op de boordradio opnieuw ontevreden over de auto, hij komt niet verder dan P6. In de strijd om pole trekt Russell verrassenderwijs aan het langste eind. Hij verovert de pole position voor het derde jaar op rij, Antonelli komt net tekort en wordt tweede. Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Lindblad en Colapinto volgen. Zo komt er een einde aan een spannende kwalificatie, met mooi duel om de winst in aantocht.

