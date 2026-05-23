Charles Leclerc is voorzichtig optimistisch na de sprintrace van Canada. De Monegask probeert het hele weekend al om teamgenoot Lewis Hamilton bij te benen – bij de sprintkwalificatie eindigde Leclerc not achter de wereldkampioen – maar kon tijdens de verkorte racesessie de worstelende Brit wel inhalen: ‘Lewis is ontzettend sterk op dit circuit, dus ik probeer al het hele weekend om hem bij te benen’.

Charles Leclerc kon tijdens de sprintrace in Canada een plaatsje goedmaken. De Brit startte de verkorte sessie vanaf plek vijf, achter teamgenoot Lewis Hamilton, maar haalde diezelfde Hamilton op de valreep nog in. Na zijn worstelingen met de remmen op de vrijdag in Montreal ziet de Monegask nu een stijgende lijn, hoewel hij ervan baalde dat zijn opmars hem niet een hogere finishplaats opleverde.

LEES OOK: Hamilton ontsnapt aan straf voor sprintrace Canada, behoudt zesde plek

“De vrijdag was voor mij erg moeilijk”, vertelt Leclerc na de sprint tegen Formula 1. “Ik had wat problemen met de remmen in het algemeen, en op een circuit als dit, waar alle rempunten behoorlijk hobbelig zijn, heeft dat mijn vertrouwen in de remmen behoorlijk aangetast. En daar komt nog bij dat Lewis ontzettend sterk is op dit circuit. Dus ik probeer al het hele weekend om hem bij te benen. Maar tijdens de race voelde ik dat mijn racetempo erg goed was, dus hierdoor ben ik optimistisch voor de zondag, ook al zou het kunnen regenen.”

‘Vertrouwen in de remmen herstellen’

De Monegask heeft daarom ook een duidelijke wens voor de kwalificatie later op de zaterdag. “Wat de kwalificatie betreft, hoop ik vooral dat ik het vertrouwen in de remmen kan herstellen, want daar heb ik dit weekend moeite mee gehad”, vervolgt Leclerc. “In de sprintrace ging het al beter – ik hoop dat we in de kwalificatie nog een stap vooruit kunnen zetten om in ieder geval bij de top drie te eindigen, en dan zien we zondag wel verder.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.