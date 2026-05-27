Arvid Lindblad kijkt terug op een teleurstellende Canadese GP. Na een veelbelovende sprintrace – waarin hij met een achtste plaats één WK-punt scoorde – kwalificeerde hij zich voor het hoofdevenement op P9, waarmee hij zijn beste kwalificatieresultaat ooit evenaarde. Hij had hoge verwachtingen van de race, maar moest al voor de start opgeven door een probleem met de versnellingsbak. Desalniettemin blijft het Brits-Zweedse talent zich in de kijker rijden.

“De blauwe lichten gingen aan, maar de auto wilde niet in zijn versnelling”, verzuchtte Lindblad na afloop tegenover de F1-camera’s. “Dus ja, een probleem met de versnellingsbak – meer kan ik er niet over zeggen. Het is zonde.” De teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen. Op de vraag hoe deze uitvalbeurt voelde na zo’n sterke kwalificatie, reageerde hij gefrustreerd. “Ja, een beetje irritant, zou ik willen zeggen. Zeker nu Colapinto op de zesde plaats is geëindigd; ik zou aanvankelijk vóór hem zijn gestart.”

Het is tekenend voor de keiharde mentaliteit van Lindblad, die ondanks deze uitvalbeurt indruk maakt binnen het team van Racing Bulls en ver daarbuiten. Bij zijn debuut in Melbourne eindigde hij direct in de top 10, waarna hij in de daaropvolgende Grands Prix goede dingen liet zien bij het opleidingsteam van Red Bull. Hij is bovendien zelfkritisch; aanvankelijk was hij niet tevreden met de negende startplek in Montreal en had hij het gevoel dat hij meer uit de VCARB 03 had kunnen halen.

‘Hij wil de top bereiken’

Bij oud-kampioen Jacques Villeneuve is het debuut van Arvid Lindblad in ieder geval niet onopgemerkt gebleven. “Hij is weliswaar met weinig ervaring binnengekomen, maar hij houdt zijn teamgenoot (Lawson, red.) al onder de duim”, aldus de Canadees in een uitzending van F1TV. “We horen het links en rechts: het team focust zich op hem, en dat is al een goede stap in de Formule 1. Hij lijkt erg zelfverzekerd en heeft het gevoel dat hij daar thuishoort in de sport. Hij mikt op de lange termijn en werkt hard om beter te worden.”

Ook binnen Racing Bulls zijn ze tevreden over de voortgang. “Hij (Lindblad, red.) begon op een hoog niveau”, erkende teambaas Alan Permane. “Ik denk dat hij heel slim is geweest in de mensen die hij buiten de baan om zich heen verzamelt. Oliver Rowland (Formule E-kampioen, red.) heeft hem onder zijn hoede genomen en fungeert als mentor. Ollie is hier elk weekend; hij is echt een grote aanwinst.” Over zijn instelling: “Arvid is behoorlijk veeleisend, wat ik ook goed vind. Hij wil alles meteen. Als er iets is, moet je hem een beetje kalmeren en hem op het juiste spoor houden. Je ziet dat hij hoog mikt – hij wil de top bereiken. Daarbij is hij zelfkritisch, wat ik een goede en verfrissende eigenschap vind in een coureur. Hij kijkt eerst naar zichzelf om prestaties te verbeteren. Dus we ervaren nul problemen, hij doet het erg goed.”

