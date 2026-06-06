Isack Hadjar beleefde een bewogen openingsdag tijdens de GP van Monaco. De Red Bull-coureur crashte in de eerste vrije training na een plotseling moment van overstuur bij het uitkomen van het zwembadgedeelte, waardoor zijn Racing Bulls in de vangrails belandde. Vooral de tweede impact, toen de auto na de eerste aanraking rondzwaaide, zorgde voor aanzienlijke schade en dwong het team tot uitgebreide reparatiewerkzaamheden.

De Fransman gaf na afloop toe dat de crash volledig onverwacht kwam. “Het ging best goed”, zei Hadjar over zijn sessie tot dat moment. “Eigenlijk denk ik dat ik een paar goede ronden reed en vertrouwen opbouwde, en juist toen ik dat vertrouwen had, gebeurde dat moment. Het overviel me echt. Ik had echt niet verwacht dat ik daar de controle zou verliezen. Het is ook niet zo’n crash die je hier vaak ziet, zo’n verlies van de achterkant, dus ik was verrast en het was zeker een zware klap.”

Vertrouwen terugwinnen

Ondanks het harde werk van de monteurs miste Hadjar door de herstelwerkzaamheden de eerste vijftien minuten van de tweede vrije training. Daarna wist hij zich echter terug te knokken naar de zesde tijd van de sessie, al gaf hij toe dat hij in eerste instantie vooral bezig was zijn vertrouwen terug te vinden. “Ik probeerde mijn vertrouwen weer op te bouwen”, gaf hij toe. “Ik heb echt geen risico’s genomen en gewoon wat meer geëxperimenteerd. Het duurde even voordat ik er was en er valt nog veel te verbeteren, maar het voelde zeker goed aan tegen het einde, dus laten we vannacht kijken wat we voor morgen kunnen vinden.”

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Met Ferrari bovenaan de tijdlijsten en Mercedes eveneens sterk voor de dag gekomen, ziet Hadjar nog werk aan de winkel voor Red Bull. Toch richt hij zijn vizier nadrukkelijk op de concurrentie uit Brackley. Gevraagd of zijn team dit weekend kan meestrijden vooraan, antwoordde hij: “Ik wil zeker de strijd aangaan met Mercedes. Ik denk dat de top drie erg sterk is en een goede flow heeft, dus we hebben een zeer sterke VT3 nodig om de boel op gang te krijgen en de achterstand in te halen. Maar hopelijk halen we er het maximale uit en gaan we de kwalificatie in met dezelfde opbouw.”

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