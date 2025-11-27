Voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel prijst zijn opvolger Max Verstappen. Beide coureurs wonnen vier wereldtitels voor de Oostenrijkse renstal, iets waar de regerend wereldkampioen volgens Vettel nu zijn voordeel mee kan doen in de titelstrijd met Lando Norris en Oscar Piastri. Daarnaast ziet de oud-wereldkampioen ook iets bijzonders bij Verstappen: ‘We weten dat hij goed is, maar hij blijft zich ook gewoon verbeteren’.

Voordat Max Verstappen tussen 2021 en 2024 vier keer de wereldtitel won als coureur voor Red Bull, deed Sebastian Vettel tussen 2010 en 2013 hetzelfde. De Duitser heeft inmiddels de Formule 1 gedag gezwaaid, maar volgt alle ontwikkelingen in de koningsklasse nog op de voet. Zo kijkt ook Vettel dit jaar, net als alle andere Formule 1-fans, in spanning naar de titelstrijd tussen Verstappen en de McLaren-coureurs. De Duitser valt daarbij vooral aan de Nederlander iets op.

“Het enge is dat hij nog altijd steeds beter wordt. We weten dat hij goed is, maar hij blijft zich verbeteren. Hij blijft hongerig en hij blijft bereid om te leren”, prijst Vettel de huidig wereldkampioen in de Beyond the Grid-podcast. “Ik denk dat hij ook achter de schermen heel hard werkt, en dat maakt hem zo sterk. En natuurlijk is hij daarnaast ook nog eens gezegend met veel talent.” Toch weet Verstappen volgens Vettel zich vooral op een ander gebied te onderscheiden van de rest van de Formule 1-grid. “In belangrijke situaties houdt hij het hoofd koel. Hij maakt daarnaast bijna nooit fouten, presteert wanneer dat nodig is en kan goed met de druk omgaan.”

Druk

De voormalig Red Bull-coureur kreeg vervolgens de vraag of Verstappen daarom ook beter bestendig is tegen de toenemende druk in de slotfase van het huidige seizoen dan zijn McLaren-rivalen. “Ja, omdat hij het kampioenschap al eens heeft gewonnen. Niet veel mensen hebben zoveel kampioenschappen gewonnen, maar ik heb het geluk gehad dat ik er ook een paar heb gewonnen”, zegt de Duitser met een knipoog. “Max hoeft zichzelf niet te bewijzen dat hij een kampioenschap kan winnen, en in de positie waarin hij zich nu bevindt, in de race, is het meer: ‘Oké, ik moet gewoon alles perfect doen’, en als het werkt, werkt het. Als het niet werkt, werkt het niet.”

