De dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas zorgde voor een flinke domper. Zowel kampioenschapsleider Lando Norris als Oscar Piastri ging hierdoor met nul punten naar huis. Volgens teambaas Andrea Stella ligt de oorzaak van de diskwalificatie niet in een te agressieve set-up of overmatige prestatiedrang, maar in het onverwacht hevig porpoising van de auto door de baanomstandigheden.

Stella legt uit dat de problemen vooral werden veroorzaakt door omstandigheden die pas tijdens de race zelf opdoken. “Het niveau van porpoising werd erger door de omstandigheden waarin de auto tijdens de race reed”, vertelt de teambaas in de McLaren-preview op de GP Qatar. “We hadden dat niet verwacht op basis van wat we in de trainingen zagen en de voorspellingen over hoe de auto zich in de race zou moeten gedragen.”

McLaren ging volgens hem niet te ver met de afstelling. Integendeel: “Op basis van de data uit de trainingen dachten we niet dat we te veel risico hadden genomen met de rijhoogte. We hadden voor de kwalificatie en de race juist extra veiligheidsmarge ingebouwd. Maar die marge verdween door de onverwachte, heftige verticale bewegingen, waardoor de auto de grond raakte.”

Stella benadrukt dat de dubbele diskwalificatie geen gevolg was van een te agressieve zoektocht naar prestaties. “Wat er in Vegas gebeurde kwam door een afwijking in het gedrag van de auto, niet omdat we overdreven of onverantwoord veel snelheid nastreefden.” Ondanks het lastige weekend blijft hij trots op de manier waarop McLaren opereert. “De manier waarop we als team werken en denken — met een sterke focus op prestaties — heeft ons gebracht waar we nu staan: twee constructeurstitels op rij en twee coureurs bovenaan het kampioenschap met nog twee races te gaan.”

Vooruitblik op Qatar

Met de Grand Prix van Qatar voor de deur kijkt Stella alweer vooruit. Volgens hem zouden de problemen van Las Vegas geen rol moeten spelen in Lusail. “Het porpoising kwam door omstandigheden die uniek waren voor onze afstelling in Vegas en het circuit zelf.” McLaren blijft dus vasthouden aan zijn vertrouwde aanpak. “We hebben een beproefde en goed uitgewerkte manier om de auto af te stellen, en we denken dat dit ons de juiste richting geeft voor de komende races, te beginnen op het Lusail International Circuit.” Toch neemt het team waardevolle lessen mee naar Qatar. “We leren van elke situatie, en wat er in Las Vegas gebeurde geeft ons nuttige informatie over het afstelvenster van de auto en wanneer porpoising kan optreden.”

