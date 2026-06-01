Lando Norris gaat Max Verstappen achterna! McLaren testte half april namens Pirelli op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring. Coureur Lando Norris greep die gelegenheid aan om ook een uitstapje te maken naar de beruchte Nordschleife, waar Verstappen al meerdere NLS-races reed én waarop hij in mei zijn debuut maakte in de 24-uursrace. Norris begaf zich tijdens de zogeheten Touristenfahrten op het circuit. McLaren plaatste maandag het volledige rondje op sociale media.

“Hoeveel auto’s rijden hier wel niet?”, klinkt het wanneer Norris zijn auto behoedzaam de Nürburgring opdraait. De regerend wereldkampioen moet zich een weg banen door het verkeer; tijdens de Touristenfahrten fungeert de Nordschleife feitelijk als een tolweg en is vrijwel iedere auto welkom op het heilige asfalt. Daardoor neemt de 26-jarige F1-coureur het op tegen allerlei amateurs in de meest uiteenlopende bolides.

Bucketlist

“Mijn held”, roept een enthousiaste Norris wanneer hij een Skoda passeert. Toch zijn er ook enkele BMW-rijders die wat hem betreft niet hard genoeg doorrijden. Dat leidt tot lichte frustratie bij de Brit, die zelf beschikt over een McLaren-supercar met zo’n 750 pk onder de motorkap. Uiteindelijk blijkt het alsnog een geslaagd avontuur voor Norris, die al langer droomde van een rondje over de Nürburgring. “Dit kan ik van mijn bucketlist afstrepen”, concludeert hij met een glimlach.

Tijdens de voorbije GP van Miami werd Norris al gevraagd naar zijn ’toeristenrondje’ over het Duitse circuit. “Het was het leukste dat ik het hele jaar heb gedaan”, reageerde hij stralend. “Het was echt geweldig. Ook omdat het een circuit is waarop ik al jaren heb geoefend in de simulator. Het is zo’n baan waar iedereen gewoon een keer op wil rijden, of je nu een coureur bent of niet. Volgens mij maakt het niet uit in welke auto je over dit circuit rijdt, je hebt waarschijnlijk altijd plezier”, vervolgde hij. “In een McLaren was het eng en leuk tegelijk”, grijnsde Norris, “maar het was gaaf dat ik dit van mijn lijstje kon afvinken. Hoewel ik al jaren in de Formule 1 zit en talloze keren op de Nürburgring ben geweest, was dit mijn eerste kans om ook echt van de Nordschleife te proeven.”



