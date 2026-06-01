McLaren viert dit weekend een bijzondere mijlpaal in de lange geschiedenis van het team: de Britse renstal rijdt tijdens de GP van Monaco zijn duizendste Grand Prix. De papaja’s pakken uit met een speciale livery ter ere van deze prestatie. Monaco vormde in 1966 tevens het decor voor de allereerste F1-race van het McLaren-team. Met de aangepaste kleurstelling wil men vooral uitdragen dat het team nooit opgeeft.

De speciale livery is niet alleen dit weekend in Monaco te zien, maar blijft ook behouden voor de Grand Prix van Spanje een week later. Daarnaast pakt McLaren in Monaco groots uit met een ceremonieel moment op de startgrid. Daar wordt de historische M2B, de eerste F1-auto van het team, naast de huidige MCL40 geplaatst: de bolide waarmee de duizendste Grand Prix wordt verreden. Daarbij zijn CEO Zak Brown, teambaas Andrea Stella en coureurs Lando Norris en Oscar Piastri aanwezig, evenals voormalige McLaren Grand Prix-winnaars en F1-baas Stefano Domenicali.

Zak Brown onderstreepte de betekenis van het moment en de lange geschiedenis van het team: “De start van onze duizendste Grand Prix in Monaco biedt een perfect moment om onze rijke geschiedenis in de autosport te eren. We zijn pas het tweede team dat deze ongelooflijke mijlpaal bereikt, dus wat is een beter moment om stil te staan bij ons verleden, ons heden en onze toekomst?” Alleen Ferrari bereikte eerder duizend Grands Prix, tijdens de Toscaanse GP van 2020. Ook de Italiaanse renstal reed destijds met een speciale livery. In Maranello staat de teller inmiddels op 1127 races.

‘McLaren geeft nooit op’

“Door de jaren heen heeft dit team altijd veerkracht en vastberadenheid getoond, zowel in succesvolle periodes als in moeilijke tijden”, vervolgde Brown. “McLaren geeft nooit op, en deze livery en het moment op donderdag zijn een bijzondere manier om te vieren hoe ver we zijn gekomen. We kijken ernaar uit om de race te verrijden en te eren wat we hebben bereikt, van onze eerste race hier in Monaco in 1966 tot nu. Op naar nog eens duizend!”

De GP van Monaco in 1966 markeerde het eerste optreden van oprichter Bruce McLaren onder zijn eigen racevlag. Met de M2B als wapen kwalificeerde hij zich op de tiende plaats, waarna hij in de race uitviel door een olielek. McLaren is sindsdien uitgegroeid tot een van de succesvolste teams in de sport, met 203 Grand Prix-overwinningen, 561 podiumplaatsen, 177 polepositions, 13 coureurskampioenschappen en 10 constructeurstitels.

De MCL40 in de speciale livery voor de GP van Monaco (McLaren)

