McLaren-CEO Zak Brown heeft zich uitgesproken over een eventuele terugkeer van zijn oude rivaal Christian Horner. De Brit moest na de afgelopen GP Groot-Brittannië vertrekken, maar steekt zijn ambitie om weer in de F1 aan de slag te gaan niet onder stoelen of banken. Brown ziet een comeback van Horner wel zitten: ‘Hij is een geweldige persoonlijkheid voor de sport’.

Christian Horner moest in juli 2025 zijn biezen pakken bij Red Bull. De oud-teambaas is sindsdien niet meer in de paddock geweest, maar gaf afgelopen februari al aan nog ‘onafgemaakte zaken’ te hebben in de Formule 1. McLaren-CEO Zak Brown, die meermaals in de clinch lag met de oud-Red Bull-teambaas, zou Horner echter met open armen weer verwelkomen in de koningsklasse.

‘Geweldig als Christian terugkeert’

“Ik vind dat Christian een geweldige persoonlijkheid voor de sport was,” zei Brown tijdens een persbijeenkomst van McLaren deze week. “De sport kent altijd grote persoonlijkheden. Ze komen en gaan. Ik zou het geweldig vinden als Christian terug zou keren in de sport. Hij is een geweldige manager. Zijn staat van dienst spreekt voor zich. Ik heb liever tien zwakke teambaasjes (als concurrenten, red.), maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.”

Ondanks de nieuwe aanwas van teambazen in de Formule 1, ziet Brown nog zeker een plaatsje voor oudgediende Horner. “Er komt voortdurend enorm veel talent aan. Er zijn de afgelopen twee tot drie jaar veel wisselingen geweest bij de teambaasposities, maar ik denk dat het geweldig zou zijn om hem terug te hebben in de sport”, aldus de Amerikaanse CEO. “En gezien zijn passie voor de sport en zijn leeftijd zou het me verbazen als hij niet terug zou keren, of dat nu bij Alpine is of bij iemand anders.”

