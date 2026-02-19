Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, is de tweede testweek wel live te volgen voor de fans. Check hier welke F1-coureurs er op donderdagmiddag in actie komen!

De tweede driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 18 en 20 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Isack Hadjar reed op de woensdag de eerste sessies voor Red Bull, maar vandaag is het weer de beurt aan Max Verstappen.

LEES OOK: F1-tests Bahrein | Ferrari verliest kostbare testtijd, Norris scherpt tijd Russell aan

De Nederlander reed tijdens de ochtendsessie de op een na snelste tijd, slechts een ruime tiende langzamer dan Lando Norris. De Brit zette al vroeg op de donderdagochtend een 1:33.453 neer. George Russell kende de productiefste ochtend; maar liefst 77 keer reed de coureur over de start-finishlijn. Lewis Hamilton kon ondertussen alleen maar toekijken; door problemen aan zijn SF-26 stond de wereldkampioen na vijf gereden rondes bijna de hele verdere ochtend in de garage.

Bekijk hieronder het hele testoverzicht voor de tweede middagsessie.

Line-up voor donderdagmiddag

Team Coureur McLaren Oscar Piastri Mercedes Andrea Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Ferrari Lewis Hamilton Williams Alex Albon Racing Bulls Liam Lawson Aston Martin Fernando Alonso Haas Esteban Ocon Audi Nico Hülkenberg Alpine Franco Colapinto Cadillac Sergio Pérez Deze F1-coureurs komen op donderdagmiddag in actie in Bahrein

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.