Ook de tweede testdag van de tweede testweek in Bahrein is alweer voorbij! Max Verstappen wist als eerste coureur op de donderdag meer dan honderd rondes te rijden, en kwam zelfs 139 keer over de start-finishlijn. De snelste tijd was echter in handen van Mercedes’ Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan dook in het laatste uur een ruime vijf honderdsten onder de tijd van Oscar Piastri. De problemen bleven zich ondertussen opstapelen bij Aston Martin: Fernando Alonso veroorzaakte de tweede rode vlag van de week voor zijn team.

Lewis Hamilton was een van de eerste coureurs op het circuit, zodra de middagsessie was begonnen. De coureur verloor kostbare testtijd in de ochtenduren, doordat door een ‘klein probleem’ Ferrari urenlang aan de SF-26 aan het sleutelen was. Ook Fernando Alonso wilde graag veel testkilometers maken voor zijn team Aston Martin, na de problemen bij teamgenoot Lance Stroll een etmaal eerder. Echter ondervond de Spanjaard net als zijn teamgenoot ook een lock-up, al kon de tweevoudig wereldkampioen wel zijn weg vervolgen.

LEES OOK: Verstappen hoopt dat Honda problemen te boven komt: ‘Zie ze het liever goed doen’

Max Verstappen trapte ondertussen zijn gaspedaal steeds verder in, en scherpte de snelste tijd van Lando Norris aan. Met een 1:33.162 nam hij de bovenste positie op de tijdenlijst van zijn Britse rivaal over. Diezelfde Norris had de MCL40 aan zijn teamgenoot Oscar Piastri overgedragen voor de middagsessie. De Australiër ondervond wel wat problemen in bocht 12, waar hij naast de baan raakte. De McLaren-coureur kon zijn weg wel al gauw vervolgen. De hele verdere middagsessie werd geplaagd door meerdere wielblokkeringen bij de verschillende coureurs.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Nog meer problemen bij Aston Martin

Terwijl het nog altijd wachten was op de eerste meters van het team van Cadillac, stapelden de problemen zich verder op bij Aston Martin. Fernando Alonso veroorzaakte de eerste rode vlag van de donderdag, toen hij tijdens een racesimulatie ineens stil kwam te staan. De AMR26 moest worden afgevoerd, vanwege een probleem aan de krachtbron. Maar terwijl Aston Martin bezig was de bolide terug te brengen naar de garage, ging de auto van Cadillac – met Sergio Pérez achter het stuur – juist voor het eerst de baan op. De beste rondetijd van de Mexicaan, 1:39.323, kwam echter nog niet in de buurt van die van zijn oud-teamgenoot, Max Verstappen. Oscar Piastri kon echter wel bij de tijd van de Nederlander in de buurt komen, en dook zelfs drie tienden eronder.

LEES OOK: F1-tests Bahrein | Aston Martin veroorzaakt volgende rode vlag

Naast een strijd met Verstappen om de snelste rondetijd van de dag ging Piastri ook nog even het gevecht aan met Hamilton op de baan. De zevenvoudig wereldkampioen kon op frissere banden aan de McLaren voorbij. Met nog een uur te gaan voor de inmiddels vijfde testdag in Bahrein dook Andrea Kimi Antonelli met een halve tiende onder de snelste tijd van Piastri. Verstappen reed echter de meeste rondes van alle coureurs op de donderdag: met maar liefst 139 rondes was de Red Bull-coureur de eerste die boven de honderd gereden rondes uitkwam.

Coureur Tijd Aantal rondes Andrea Kimi Antonelli 1:32.803 79 Oscar Piastri +0.058 86 Max Verstappen +0.359 139 Lewis Hamilton +0.605 78 Lando Norris +0.650 72 Franco Colapinto +1.015 120 Nico Hülkenberg +1.184 73 George Russell +1.308 77 Esteban Ocon +1.398 58 Liam Lawson +1.729 106 Alexander Albon +1.752 117 Gabriel Bortoleto +2.460 29 Oliver Bearman +2.476 69 Sergio Pérez +2.566 50 Fernando Alonso +4.669 68 Valtteri Bottas +7.390 58

Uitslag van de hele tweede donderdag in Bahrein na de middagsessie

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.